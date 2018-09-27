Поговорим? Сбербанк обзавелся своим оператором связи

Сбербанк. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

До конца 2018 года «СберМобайл» появится в 17 регионах России

27 сентября, PrimaMedia. Сбербанк обзавелся своим мобильным виртуальным оператором связи. "СберМобайл" уже действует в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ленинградской области. До конца 2018 года система будет внедрена еще в 13 субъектах федерации, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Лев Хасис, после тестирования проект перешел в рабочий режим. В связи с этим временный бренд "Поговорим" переименован в постоянный "СберМобайл. "Поговорим" начал функционировать в тестовом режиме в Санкт-Петербурге в августе 2017 года. А лицензию компания "Сбербанк-Телеком" получила в августе 2016 года. Связь будет обеспечиваться с помощью сети Tele2. В перспективе Сбербанк планирует привлекать инфраструктуру иных операторов мобильной связи.