Mozilla защитит ваш аккаунт от взлома

В интернете. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Сервис Firefox Monitor позволит отслеживать все случаи взлома ваших учетных записей

27 сентября, PrimaMedia. Mozilla создала очень актуальный сервис, который защитит ваш аккаунт от взлома. Сервис Firefox Monitor позволит отслеживать все случаи взлома ваших учетных записей, сообщает ИА PrimaMedia.

Такая услуга очень важна во время повальной цифровизации, когда мы доверяем интернету очень много сведений о себе. Злоумышленники, взломав ваш аккаунт, могут похитить ваши сбережения, прочитать личную переписку, украсть фото и т.д. Поэтому очень важно защитить ваш аккаунт от взлома.

Сервис Firefox Monitor поможет оперативно узнать о том, что вашу учетную запись взломали. Таким образом, вы сможете своевременно принять важные меры, чтобы свести урон к минимуму. Firefox Monitor – это онлайн-сервис для отслеживания фактов взлома ваших учетных записей.