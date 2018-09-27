Экс-руководителю «Примводоканала» вынесли приговор – 2 года и 8 месяцев

Алексей Осиюк. Фото: ИА PrimaMedia

Также Алексею Осиюку суд назначил штраф в размере 300 тысяч рублей

27 сентября, PrimaMedia. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего главу КГУП "Приморский водоканал" Алексея Осиюка к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за попытку обмануть директора лесоперерабатывающей компании на 5 млн рублей, сообщает "Конкурент".

От ИА PrimaMedia напомним, в апреле 2018 года Алексей Осиюк был выпущен из СИЗО, в котором провел почти 9 месяцев. Ему была смягчена мера пресечения на домашний арест. Бывший руководитель был задержан 25 августа 2017 года по подозрению в совершении преступления, попадающего под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По сообщению сетевого издания "Конкурент", в судебном заседании было установлено, что Алексей Осиюк решил похитить деньги у своего знакомого, компания которого занималась лесопереработкой. Он сообщил директору, что сможет договориться с департаментом лесного хозяйства края и компанию не привлекут к ответственности за выявленные нарушения. При этом Осиюк заведомо знал, что не сможет выполнить эти обязательства.

Стоимость таких "услуг" он оценил в 5 млн рублей. Преступный умысел не был доведен до конца. В момент передачи части денег его действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Справка: ОСИЮК Алексей Александрович. Родился 4 декабря 1979 года в селе Барано-Оренбургское Приморского края в семье военнослужащего. В 1996 году поступил на международно-правовой факультет Дальневосточного государственного университета, в 2001 году окончил его с красным дипломом по специальности "Юриспруденция". В 2010 году с красным дипломом окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, где изучал государственное и муниципальное управление по специализации "Финансы, налоги и кредит".

Карьеру начал с должности главного специалиста отдела инвестпроектов департамента по внешнеэкономическим связям и туризму при администрации Приморского края. В 2005-2008 годах трудился руководителем аппарата Думы Красноармейского района Приморского края, в 2009-м — назначен председателем избиркома Красноармейского муниципального района. В том же году Осиюка назначили главой Красноармейского муниципального района, в этой должности он пробыл до осени 2010-го.

Затем Алексей Осиюк решил покинуть край и переехал в Смоленск, где в 2012-2013 годах работал первым замглавы администрации города (занимался вопросами социальной-экономической сферы, тарифной политики и бизнеса), однако в чужом регионе не прижился и вернулся в Приморье, где в 2013-2014 годы возглавлял ООО "Лермонтовский горнообогатительный комбинат".

"Примводоканал" Осиюк возглавил по приглашению в сентябре 2014 года, сменив на должности гендиректора Юрия Гуртякова.