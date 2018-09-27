Поставлен рекорд посещаемости выставки «Улица Дальнего Востока»

За шесть дней "Улицу Дальнего Востока" посетили около 70 тысяч человек. Фото: пресс-служба ВЭФ

За шесть дней экспозиции посетили около 70 тысяч человек

27 сентября, PrimaMedia. Около 70 тысяч человек посетило за шесть дней выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках IV Восточного экономического форума. Все девять субъектов Дальнего Востока России представили на выставке свои экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические особенности и красоту природы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВЭФ.

Торжественное открытие выставки состоялось 11 сентября с демонстрации показа клипа "Улицы Дальнего Востока", слова песни для которого написали сами жители Дальневосточного федерального округа. В ходе церемонии демонстрационный полет совершили самолёты четвертого поколения Су-35С, выполнив в небе над островом несколько сложных маневров.

Каждый участвовавший в выставке регион представил свои особенности и перспективные проекты.

Экспозиция Амурской области была оформлена в виде data-центра, а рядом был залит каток с искусственным льдом. Посетителям Сахалинской области предлагали помечтать о поездке на скоростном поезде с острова на материк. Якутский павильон "Сокровищница вечной мерзлоты" представлен алмазами, морозами, северным сиянием. Чукотка представила экспозицию "Мир настоящих людей", где можно было ознакомиться с традиционным бытом местного населения. Хабаровский край построил павильон в виде самолета, идущего на взлет. Внутри павильона разместилась интерактивная инсталляция "Окно в Хабаровский край", с помощью которой можно было узнать о "точках роста" региона и туристических маршрутах.

Приморский край презентовал уже существующие проекты и производства, перспективные проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства и марикультуры. "Создавая в Приморье" — стало темой экспозиции региона. Одной из самых красочных стала экспозиция Камчатки, представленная в виде икры – четырех круглых оранжевых павильонов. Магаданская область сделала акцент на добыче полезных ископаемых. Гости павильона могли увидеть выставку золотых самородков и ощутить себя старателем на добыче золота. А в павильоне Еврейской автономной области — почитать цитаты из священных текстов, философских трактатов, притч и высказываний известных деятелей; концептуальная идея оформления павильона ЕАО в этом году – еврейская мудрость, прошедшая через века.

Многие регионы применяли в своих павильонах погружение в виртуальную среду. Участники из Магадана предлагали посетителям "опуститься" на морское дно, а гости павильона Республики Саха могли сыграть в игру "По следам мамонта", в форме головы которого и был выполнен главный зал. Гостей выставки впечатлил павильон Камчатского края, выполненный в виде икринок лосося.

Специальным гостем выставки стала Кемеровская область. Региона представил павильон в виде годы, символизировавшей богатства края. Внутри павильона создавалось ощущение полного погружения в тематическую зону. Например, в зоне, представляющей туристический кластер Шерегеш, была создана имитация зимы — шёл снег, и ощущалась низкая температура воздуха.

С развернутыми экспозициями в сферах экологии, высоких технологий, инноваций, рыбодобычи, спорта выступили федеральные министерства и ведомства. Оценить свою физическую форму и сдать нормативы ГТО гостям предлагали на площадке Минспорта России. А ещё посетители могли зайти на борт новейшего гражданского вертолета Ка-62, который разработан компанией "Вертолеты России" на авиазаводе в Арсеньеве.

Особый акцент выставки в этом году сделали на сохранении уникальной экологии ДФО. Природу каждого субъекта, заповедные зоны представили на выставке в панорамном 3D-кинотеатре, информационных видеороликах и стендах. Также на выставке сотрудники дальневосточных заповедников и национальных парков предлагали всем желающим подобрать и забронировать туристические туры.

На выставке разместился "Рыбный рынок", где представители крупнейших дальневосточных компаний представили свою продукцию, провели мастер-классы по приготовлению краба, гребешка и других изысканных блюд из дальневосточных морепродуктов. В павильоне "Русские морепродукты и русский рынок" повара предложили главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами.

В павильоне высоких технологий были представлены пилотные проекты Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), созданного при участии Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), Роснано и РВК. Это, в частности, разработанные компанией BMPower уникальные водородные топливные элементы для дронов и роботизированной техники, интеллектуальная модульная система обеспечения промышленной безопасности (разработчик — компания Visitech), платформа VR-обучения компании "Виар трейдинг системс". Эти и ряд других проектов будут поддержаны Дальневосточным технофондом.

Также выставка стала площадкой для презентации проектов молодых предпринимателей и автором стартапов. Для этого был открыт специальный павильон "Техносреда – молодежные проекты".