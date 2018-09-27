За шесть дней "Улицу Дальнего Востока" посетили около 70 тысяч человек. Фото: пресс-служба ВЭФ
ВЭФ-2018

Поставлен рекорд посещаемости выставки «Улица Дальнего Востока»

За шесть дней экспозиции посетили около 70 тысяч человек

27 сентября, PrimaMedia. Около 70 тысяч человек посетило за шесть дней выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках IV Восточного экономического форума. Все девять субъектов Дальнего Востока России представили на выставке свои экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические особенности и красоту природы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВЭФ.

Торжественное открытие выставки состоялось 11 сентября с демонстрации показа клипа "Улицы Дальнего Востока", слова песни для которого написали сами жители Дальневосточного федерального округа. В ходе церемонии демонстрационный полет совершили самолёты четвертого поколения Су-35С, выполнив в небе над островом несколько сложных маневров.

Каждый участвовавший в выставке регион представил свои особенности и перспективные проекты.

Экспозиция Амурской области была оформлена в виде data-центра, а рядом был залит каток с искусственным льдом. Посетителям Сахалинской области предлагали помечтать о поездке на скоростном поезде с острова на материк. Якутский павильон "Сокровищница вечной мерзлоты" представлен алмазами, морозами, северным сиянием. Чукотка представила экспозицию "Мир настоящих людей", где можно было ознакомиться с традиционным бытом местного населения. Хабаровский край построил павильон в виде самолета, идущего на взлет. Внутри павильона разместилась интерактивная инсталляция "Окно в Хабаровский край", с помощью которой можно было узнать о "точках роста" региона и туристических маршрутах.

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Приморский край презентовал уже существующие проекты и производства, перспективные проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства и марикультуры. "Создавая в Приморье" — стало темой экспозиции региона. Одной из самых красочных стала экспозиция Камчатки, представленная в виде икры – четырех круглых оранжевых павильонов. Магаданская область сделала акцент на добыче полезных ископаемых. Гости павильона могли увидеть выставку золотых самородков и ощутить себя старателем на добыче золота. А в павильоне Еврейской автономной области — почитать цитаты из священных текстов, философских трактатов, притч и высказываний известных деятелей; концептуальная идея оформления павильона ЕАО в этом году – еврейская мудрость, прошедшая через века.

Многие регионы применяли в своих павильонах погружение в виртуальную среду. Участники из Магадана предлагали посетителям "опуститься" на морское дно, а гости павильона Республики Саха могли сыграть в игру "По следам мамонта", в форме головы которого и был выполнен главный зал. Гостей выставки впечатлил павильон Камчатского края, выполненный в виде икринок лосося.

Специальным гостем выставки стала Кемеровская область. Региона представил павильон в виде годы, символизировавшей богатства края. Внутри павильона создавалось ощущение полного погружения в тематическую зону. Например, в зоне, представляющей туристический кластер Шерегеш, была создана имитация зимы — шёл снег, и ощущалась низкая температура воздуха.

С развернутыми экспозициями в сферах экологии, высоких технологий, инноваций, рыбодобычи, спорта выступили федеральные министерства и ведомства. Оценить свою физическую форму и сдать нормативы ГТО гостям предлагали на площадке Минспорта России. А ещё посетители могли зайти на борт новейшего гражданского вертолета Ка-62, который разработан компанией "Вертолеты России" на авиазаводе в Арсеньеве.

Особый акцент выставки в этом году сделали на сохранении уникальной экологии ДФО. Природу каждого субъекта, заповедные зоны представили на выставке в панорамном 3D-кинотеатре, информационных видеороликах и стендах. Также на выставке сотрудники дальневосточных заповедников и национальных парков предлагали всем желающим подобрать и забронировать туристические туры.

На выставке разместился "Рыбный рынок", где представители крупнейших дальневосточных компаний представили свою продукцию, провели мастер-классы по приготовлению краба, гребешка и других изысканных блюд из дальневосточных морепродуктов. В павильоне "Русские морепродукты и русский рынок" повара предложили главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами.

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В павильоне высоких технологий были представлены пилотные проекты Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), созданного при участии Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), Роснано и РВК. Это, в частности, разработанные компанией BMPower уникальные водородные топливные элементы для дронов и роботизированной техники, интеллектуальная модульная система обеспечения промышленной безопасности (разработчик — компания Visitech), платформа VR-обучения компании "Виар трейдинг системс". Эти и ряд других проектов будут поддержаны Дальневосточным технофондом.

Также выставка стала площадкой для презентации проектов молодых предпринимателей и автором стартапов. Для этого был открыт специальный павильон "Техносреда – молодежные проекты".

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