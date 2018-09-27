Взаимодействие отраслей будут развивать участники XIII Международного конгресса рыбаков

В рыбном порту. Фото: ИА PrimaMedia

Рыбаки и представители смежных отраслей должны вместе определять пути развития рыбохозяйственного комплекса, уверен оргкомитет МКР

27 сентября, PrimaMedia. Представители рыбопромышленного бизнеса и иностранных государств, госорганов – регуляторов, судостроители, производители оборудования, маркетологи, логисты, кредитные и страховые организации примут участие в XIII Международном конгрессе рыбаков (Владивосток, 4-5 октября). Регистрацию прошли уже более 450 участников из 13 регионов России и 10 зарубежных стран, на площадке Конгресса будут обсуждаться те возможности и вызовы, которые ждут рыбохозяйственный комплекс страны и смежные отрасли экономики в предстоящие 15 лет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию оргкомитета МКР.

Напомним, что организатором Международного конгресса рыбаков традиционно выступает администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры Конгресса – Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ: Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточная ассоциация "Аквакультура", Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

Интерес к участию в Конгрессе со стороны представителей не только непосредственно рыбопромышленного бизнеса, но и многих других отраслей и сегментов экономики совершенно не случаен, отметил в ходе пресс-конференции 27 сентября вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин.

— На сегодняшний день в силу различных причин возможности Мирового океана используются недостаточно. Также президент России Владимир Путин поставил задачу увеличивать экспорт, выходить на мировой рынок. Для Приморского края, например, это очень хорошие направления. Но чтобы добиться успеха, все мы – регуляторы, рыбаки, другие отрасли экономики – должны совместно определить пути развития. Только коллективно мы можем поднять нашу рыбную отрасль на несколько ступеней вверх, — прокомментировал Валентин Дубинин.

Свое мнение по поводу широкого интереса к Конгрессу рыбаков у представителей других сегментов бизнеса высказал на пресс-конференции президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

— Государство заявило амбициозные цели — построить новый рыбодобывающий флот. Этот процесс интересен всем. В Конгрессе примут участие страховых компаний, кредитно-финансовые структуры, потому что в рыбной отрасли сегодня – много новаций, и ответы на вопросы, как реализуются эти новации и к чему они ведут, желает получит не только рыбацкая общественность, но и те, кто инвестирует в этот бизнес, те, кто заинтересован в его развитии, — отметил президент АРПП.

Вопросам новаций в рыбной отрасли и развитию экспорта в программе XIII МКР посвящены две панельные дискуссии. Как ожидается, участие в их работе примут представители около 40 рыбопромышленных компаний, представляющих как Дальневосточный, так и Северный рыбохозяйственные бассейны, а также иностранные участники Конгресса.

— Конгресс — одно из важнейших событий в жизни рыбаков. Я считаю, что это очень полезная площадка, — прокомментировал представитель компании ООО "Маг-Си Интернешнл" Сергей Гусев (Магаданская область). — Мы, например, уже договорились о встрече на площадке МКР с норвежскими компаниями. Два дня работы Конгресса всегда очень насыщены в части деловых встреч. Также рыбакам и другим участникам всегда интересно мнение властей, новые законодательные и регуляторные инициативы.

Отдельным блоком деловой программы Международного конгресса рыбаков станет обсуждение представителями бизнеса и органов государственной власти развития марикультурной деятельности на Дальнем Востоке России. По мнению модератора пленарной дискуссии, президента Дальневосточной ассоциации "Аквакультура" Елены Януш, для марифермеров сегодня особо актуальны вопросы получения необходимых для нормальной работы земельных участков, проблема избыточной зарегулированности отрасли.

— Развитие марикультуры мы начали обсуждать еще на Восточном экономическом форуме, этой теме была посвящена пленарная сессия ВЭФ. На Конгрессе запланирован круглый стол "Марикультура – перспективное направление рыбохозяйственной отрасли". В этом году взят курс на цифровизацию нашего направления, это и электронные аукционы на право заключения договоров пользования участками акваторий, и оформление ветеринарных сертификатов в ФГИС "Меркурий", и другие новации. Тем для обсуждения у отраслевого сообщества много, — подытожила Елена Януш.

Комментируя ценность МКР как площадки межотраслевого диалога, заместитель генерального директора по аквакультуре научно-производственной компании аквакультуры "Нереида" Юрий Кудря отметил высокий уровень B2B-эффекта от участия в Конгрессе.

— Это обмен мнениями и опытом. Здесь можно решить разные вопросы, вплоть до подбора кадров. И это очень важно, когда в одном месте можно встретить представителей стольких отраслей. Это своего рода "рыбный ВЭФ": поиск партнеров, новые контакты, подписание соглашений, — рассказал Юрий Кудря.

Представители отраслей – контрагентов рыбопромышленников составляют около трети из зарегистрировавшихся участников Конгресса. Поскольку программа "инвестиционных квот" предполагает строительство рыбодобывающего флота и новых береговых перерабатывающих фабрик, широко представлены строительные, судостроительные и судоремонтные компании. 21 компания представит логистический сектор, 13 — производителей и продавцов оборудования. Столько же представителей банковского и страхового сектора. Международное бизнес-сообщество будет представлено на Конгрессе делегатами из Вьетнама, Германии, Канады, КНР, Норвегии, Польши, США, Республики Корея, Японии.

По мнению вице-губернатора Приморья Валентина Дубинина, высокий интерес к Конгрессу зарубежных участников объясняется и тем, что в ряде направлений им есть чему поучиться у российских отраслевых предприятий.

— Россия может представить много примеров успешного опыта для мировой практики. Это и глубоководный промысел, и новации в развитии аквакультуры. Также наши рыбаки комплексно рассматривают вопросы переработки и строительства флота. Если мы все пойдем в правильном направлении, все участники процесса получат результат, — считает Валентин Дубинин.

Справка: Международный конгресс рыбаков (МКР) во Владивостоке – признанная площадка коммуникаций с участием рыбопромышленного бизнеса РФ, государственных органов – регуляторов отрасли и представителей иностранных государств, играющих значительную роль в мировом рыболовстве. Каждый год Конгресс собирает более 300 участников. Основные положения итоговых резолюций МКР в значительной степени учитываются при формировании государственной политики РФ в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры.

Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО "Центр репутационных технологий". Официальный сайт Конгресса — http://fish-forum.pro.

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