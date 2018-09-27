Инвестиции в российскую недвижимость существенно упали

Строительство здания. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

За год они уменьшились на 31%

27 сентября, PrimaMedia. Инвестиции в российскую недвижимость существенно уменьшились. В январе-сентябре 2018 года объем инвестиционных сделок на этом рынке составил $1,84 млрд. Это на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА PrimaMedia.

Такие данные получены консалтинговой компанией JLL. По мнению экспертов, такое значительное снижение инвестиционной активности связано с ослаблением рубля и введением новых санкций против России. В итоге эксперты уменьшили прогноз объема инвестиционных сделок в 2018 году с $5 до $3,5 млрд. По данным аналитиков, сфера жилой недвижимости в 2018 году стала лидером и привлекла 29% инвестиций. Торговая недвижимость вышла на второе место с 26% от общего объема инвестиций.