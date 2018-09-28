Бизнес. 09:00

ДНС опять попал в Forbes

Ранее компания засветилась в рейтинге РБК

28 сентября, PrimaMedia. Группа компании ДНС в очередной раз вошла в список двухсот крупнейших компаний России по размеру выручки, который составил журнал Forbes. Ранее компания вошла в аналогичный ТОП-500 от РБК, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным Forbes, ДНС занимает 38-е место с выручкой 197,8 млрд рублей. На строчку выше стоит постоянный конкурент М.Видео с 198,2 млрд рублей выручки. В прошлом году разрыв между компаниями был значительно больше: "М.Видео" так и была на 37-м месте, а ДНС занимала только 46-ю строчку с годовой выручкой 151 млрд рублей.

Ранее издание РБК поместило ДНС в аналогичный список 500 крупнейших компаний. При этом и в списке Forbes, и в РБК компания ДНС стала единственным представителем Приморского бизнеса.

В рейтинге РБК 2018 года группа компаний ДНС из Владивостока улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом: с 70-го места она поднялась на 63-е, вплотную приблизившись к своему конкуренту М.Видео.

По сравнению с рейтингом РБК 2017 года, Приморский край недосчитался одной компании. В версии 2018 года не оказалось компании "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", занимавшей в 2017 году 360-ю строчку.

СПРАВКА: ДНС — сеть магазинов, торгующих компьютерами и цифровой техникой со штаб-квартирой во Владивостоке. В сеть входит более 1300 магазинов в 400 городах. В группу входят онлайн-магазины DNS-shop.ru и TechnoPoint.ru. По данным РБК, основными владельцами группы DNS являются Дмитрий Алексеев, Константин Богданенко, Сергей Мещанюк. Примечание: Выручка за 2017 год приведена по данным INFO Line.

Как пишет Forbes, общая рублевая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 12%, до 36 трлн рублей. Из 200 участников рейтинга снизили выручку только 34, а средний показатель изменения за год оказался достаточно высоким — плюс 15,1%.

Самый большой рост (в среднем 42,8%) продемонстрировали угольные компании — цены во всем мире в 2017 году пошли вверх. В Китае, который остается крупнейшим потребителем, цена на энергетический уголь выросла более чем на 30%. На втором месте со средним ростом 30,7% оказались строители.

Выше среднего росли машиностроительные компании (22%), нефтяные компании (20,3%), туристические (19%) и торговые (16,4%). Последние, как всегда, лидируют по количеству — их в списке 52.

Торговые компании до последнего времени оставались частными, доля государственных составляла мизерный 1,1%, но в феврале 2018 года Сергей Галицкий продал почти все свои акции "Магнита" (29,1%) Банку ВТБ.

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