Бизнес. 19:20
Киоск. Фото: Мария Оленникова

Точные координаты всех законных киосков и павильонов нанесли на карту Владивостока

Для каждого объекта в системе создана информационная карточка, где указано название предприятия, вид торговли, тип объекта и его площадь

27 сентября, PrimaMedia. Все нестационарные торговые объекты Владивостока, включенные в действующую схему НТО, нанесены на карту города в геоинформационной системе – в соответствии с точными координатами границ земельных участков. Более того, для каждого объекта в системе создана информационная карточка, где указано название предприятия или фамилия предпринимателя, вид торговли, тип объекта и его площадь, адресная привязка, реестровый номер и другие сведения. На сегодня таких объектов 1405, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Информация в геоинформационной системе позволит повысить прозрачность и упорядоченность в сфере нестационарной торговли, эффективнее контролировать, где НТО установлены законно, а где — самовольно. Сведения доступны как представителям власти и правоохранительных органов, так и гражданам.

Реформа уличной торговли во Владивостоке даст городскому бюджету 11 млн рублей

Напомним, по поручению главы города во Владивостоке проводится реформа системы НТО. Цели реформы – пополнение городского бюджета, упорядочивание уличной торговли, которая до сих пор развивалась достаточно хаотично, поддержка реального предпринимательства и минимизация недобросовестной конкуренции в малом бизнесе, а также борьба с коррупцией.

Как рассказали в управлении экономического развития, в администрации разработан проект новой схемы размещения НТО, в которую на сегодня входит 1156 объектов. Включение в схему новых земельных участков под торговлю также возможно — при отсутствии ограничений на выбранной территории, прописанных в законодательстве, однако поставить свой объект предприниматель сможет только по итогам открытого аукциона.

Также теперь все предприниматели обязаны вносить плату за размещение НТО – порядок и условия внесения такой платы определены в постановлении администрации Владивостока № 2023 от 16.07.2018.

Плата по уже заключенным между администрацией Владивостока и представителями бизнеса соглашениям поступает в муниципальный бюджет. По сведениям специалистов управления экономического развития, до конца года в рамках реформы НТО поступит около 11 млн рублей. Эти деньги позволят решать важные городские задачи, такие как ремонт дорог, школ и детских садов, благоустройство и другие.

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