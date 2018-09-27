Кандидатура Сергея Надсадина на пост губернатора Сахалина - это логичный выбор Кремля

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Фото: ИА SakhalinMedia

Политолог Сергей Гребенюк отмечает, что опыт работы в областной столице Надсадин способен переложить на развитие всей области

27 сентября, PrimaMedia. Политолог Сергей Гребенюк в интервью корр. ИА SakhalinMedia оценил расстановку сил на предстоящих выборах губернатора Сахалинской области. Эксперт отметил, что наиболее интересной кандидатурой для избирателей может стать действующий мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. При этом он подчеркнул, что практика замены губернатора на эффективных градоначальников активно используется Кремлем по всей стране.

"Сахалинская область оказалась на пороге губернаторских выборов. В этой связи, в числе прочих кандидатур достаточно вероятной мне представляется фигура мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Пользу и надежность, которую он продемонстрировал за время управления областной столицей, сложно переоценить. Для наглядности могу рекомендовать СМИ сделать подборку в жанре "было-стало". Напомнить людям, что с ветхим жильем, убитыми дорогами и катастрофически опасными зимними ЧП справлялся именно Надсадин. Уверен, что он в полной мере способен переложить свой опыт на динамическое развитие всей области, в целом.

Вопрос взаимодействия с федеральными властями очень важен. И здесь Надсадину, если говорить прямо, также есть чем похвастаться. Мэр Южно-Сахалинска всегда достойно держал критику зампреда правительства РФ Юрия Трутнева. А с напором этого человека, учитывая портфель его полномочий, мало кто может справляться. Мэр Южного сегодня органично вписывается в политический пантеон островного региона. Не удивлюсь, если Надсадин станет губернатором Сахалинской области.

Замечу, что практика замены глав регионов на мэров региональных муниципалитетов уже обкатана Кремлем во многих субъектах. Эффективные муниципальные чиновники ближе к людям, к решению их насущных проблем. А значит, имеют больше шансов на избрание.Это тренд. И в данном случае он вполне оправдан. А Сахалину снова придется помогать соседям в выходе из тяжелых политических и социально-экономических передряг", — поделился Сергей Гребенюк.