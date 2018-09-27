В России посчитали количество бедных

Раздача бесплатной еды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Цифры озвучил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин

27 сентября, PrimaMedia. Стало известно, какое количество населения России власти относят к бедным: сегодня глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Госдумы заявил о том, что 13,2% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума. Кудрин отметил, что в России по-прежнему высокий уровень бедности, сообщает ИА PrimaMedia.

Однако глава Счетной палаты сообщил, что в 2018 году россиян ждет повышение доходов. По его словам, в январе-августе 2018 года они уже увеличились на 2,6%. Кудрин также отметил, что российская экономика увеличивает темпы роста. Он сказал, что в прошлом году в экономике страны произошел поворот в лучшую сторону.