Ростислав Гольдштейн: Открытие новых производств позволило значительно снизить безработицу

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Число безработных в России упало до рекордно низкого уровня. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин

28 сентября, PrimaMedia. По данным ведомства, численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю снизилась на полпроцента. Таким образом, в целом безработица в РФ снизилась до 3,5 млн человек и на сегодняшний день составляет порядка 4,6% от экономически активного населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы в России упал на 7,6%.



Что важно речь идет о "чистой" безработице. В нее не входят различные фрилансеры и те, кто фактически работает, но официально не зарегистрирован. "Чистая" касается только тех, кто действительно не получает никакого трудового дохода.



"Число неработающих россиян устойчиво снижается все последние годы. Так, ещё в 2000 году уровень безработицы составлял 10,6%, в 2015 году — уже 5,6%, а сейчас и вовсе 4,6%. Это абсолютный рекорд, указывающий на наличие в стране рабочих мест, которые востребованы у населения. В значительной степени этому способствует открытие новых производств и предприятий в самых разных отраслях. Все это в комплексе влияет на рост экономических показателей. Для сравнения в большинстве европейских стран в среднем уровень безработицы почти вдвое выше — 8,5%", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.



Сенатор также подчеркнул важность того факта, что снижения безработицы в стране удалось достичь не смотря на волатильность финансовых рынков и введенных против РФ санкций.