Голливудские звезды признались Владивостоку в любви на закрытии "Меридианов Тихого"

Стивен Сигал на церемонии закрытия кинофестиваля "Меридианы Тихого". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Стивен Сигал и Эрик Робертс прочитали на церемонии проникновенные речи

27 сентября, PrimaMedia. Голливудские актеры Стивен Сигал и Эрик Робертс признались Владивостоку в любви на церемонии закрытия кинофестиваля "Меридианы Тихого", сообщает ИА PrimaMedia.

Голливудские звезды выступили с речами на церемонии закрытия кинофорума в кинотеатре "Океан.

Гость фестиваля Стивен Сигал: "Для меня большая честь находиться сегодня здесь и смотреть множество замечательных фильмов, наполненных глубоким смыслом и обладающих несомненной художественной ценностью.

Для меня большая честь, что я принадлежу к миру кино, в котором поднимаются жизненно-важные проблемы, рассказывается о том, как люди преодолевают сложные жизненные ситуации и наполняют свою жизнь любовью, с помощью мужества и взаимопомощи борются со своими жизненными трудностями.

Кинорежиссерам и всем, причастным к фильмам удается рассказать на экране и о трудностях, и о самом жутком зле, которое встречается в жизни, о самых чистых и благородных порывах человеческой души, которые способны преодолеть это зло.



Стивен Сигал на церемонии закрытия кинофестиваля "Меридианы Тихого". Фото: Александр Ратников. ИА PrimaMedia

Я смиренно стою перед вами и благодарю Господа Бога за то, что у меня была небольшая возможность сделать вклад в кино и за то, что я могу это продолжать.

Владивосток — необычное место. Здесь рядом границы с Японией, Кореей, Китаем. При этом здесь, на российском Дальнем Востоке, мы можем видеть самые глубины русской души. Владивосток стал необычным, непохожим на другие места, центром искусства. Здесь мы можем видеть синтез культур разных регионов мира.

Для меня Владивосток уникальный город. Мои предки по отцовской линии происходят отсюда, поэтому для Владивостока в моем сердце есть особенное место.

Спасибо большое, что пригласили меня!"

Гость фестиваля Эрик Робертс: "Я побывал на множестве кинофестивалях, вручал множество наград, видел как вручается еще больше, видел много талантливых людей, но я впервые побывал на таком кинофестивале, где чувствую себя как дома.

Благодаря жителям Владивостока я себя чувствую счастливым. И здесь лучшая еда, которую я вообще когда-либо пробовал.

Я люблю Владивосток!".



Эрик Робертс на церемонии закрытия кинофестиваля "Меридианы Тихого". Фото: Александр Ратников. ИА PrimaMedia

16-й международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" завершился во Владивостоке 27 сентября.

Победителем в конкурсной программе среди полнометражных фильмов стала китайская трагикомедия "Овдовевшая ведьма" режиссёра Цай Ченцзи. Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм получил фильм "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук (Белоруссия, Россия, Германия, США).

Президентом кинофестиваля в 2018 году стал актер Александр Михайлов.