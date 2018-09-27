Пенсионерка. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В России повысили пенсионный возраст

Соответствующий закон Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении

27 сентября, PrimaMedia. Сегодня Госдума РФ приняла закон о повышении пенсионного возраста в России в третьем и окончательном чтении. За этот резонансный законопроект высказалось 333 депутата, против было 62 парламентария, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект приняли с учетом поправок, внесенных президентом Путиным и партией "Единая Россия". Все остальные поправки были отклонены. Таким образом, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. Досрочно смогут выходить на пенсию многодетные матери. Кроме того, будет повышено пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста. За увольнение предпенсионеров будут штрафовать работодателей или наказывать их обязательными работами.

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