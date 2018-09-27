Автомобиль. Фото: Роман Федоров, ИА AmurMedia

В России введут электронные паспорта транспортных средств

Обнародовали приказ МВД, содержащий новые правила регистрации автомобилей

27 сентября, PrimaMedia. ГИБДД разрешит ставить на учет автомобили с электронными паспортами транспортных средств. Обнародован приказ МВД, содержащий новые правила регистрации автомашин, сообщает ИА PrimaMedia.

Приказ МВД вступает в силу 6 октября, Он призван заменить старые правила регистрации автомобилей, утвержденные 10 лет назад. Что касается электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), то к их введению в России готовились несколько лет. В ЭПТС будет помещаться информация об автомобиле, техосмотре, ОСАГО, ограничениях на машину и т. д.

Введение ЭПТС несколько раз переносили. Нынешний приказ МВД даст карт-бланш на постановку на учет авто с электронным паспортом. А с 1 ноября 2019 года прекратится выдача бумажных ПТС, при покупке нового автомобиля на нее выдадут сразу электронный ПТС. Для уже бегающих по российским дорогам автомобилей процедура замены бумажного паспорта на электронный – дело добровольное.

Комментарии
правила дорожного движения ГИБДД автомобиль как вид транспорта

В России упростят замену двигателей в автомобилях

22:00

Автомобилистам Владивостока начали приходить штрафы за переезд стоп-линии на Школьной

26 сентября, 21:05
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia