В России введут электронные паспорта транспортных средств

Автомобиль. Фото: Роман Федоров, ИА AmurMedia

Обнародовали приказ МВД, содержащий новые правила регистрации автомобилей

27 сентября, PrimaMedia. ГИБДД разрешит ставить на учет автомобили с электронными паспортами транспортных средств. Обнародован приказ МВД, содержащий новые правила регистрации автомашин, сообщает ИА PrimaMedia.

Приказ МВД вступает в силу 6 октября, Он призван заменить старые правила регистрации автомобилей, утвержденные 10 лет назад. Что касается электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), то к их введению в России готовились несколько лет. В ЭПТС будет помещаться информация об автомобиле, техосмотре, ОСАГО, ограничениях на машину и т. д.

Введение ЭПТС несколько раз переносили. Нынешний приказ МВД даст карт-бланш на постановку на учет авто с электронным паспортом. А с 1 ноября 2019 года прекратится выдача бумажных ПТС, при покупке нового автомобиля на нее выдадут сразу электронный ПТС. Для уже бегающих по российским дорогам автомобилей процедура замены бумажного паспорта на электронный – дело добровольное.