В России упростят замену двигателей в автомобилях

Автомобиль. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Обнародован приказ МВД с новыми правилами регистрации машин

27 сентября, PrimaMedia. В России вносятся существенные изменения в правила регистрации машин. Обнародован приказ МВД, содержащий новые правила регистрации автомобилей. Одно из важных новшеств для автолюбителей: теперь не нужно будет являться в ГИБДД и претерпевать процедуры сложных согласований при замене двигателя в вашем авто на идентичный, сообщает ИА PrimaMedia.

Официально обнародован приказ МВД №399. Он утверждает правила государственной регистрации автомототранспортных средств в ГИБДД. Документ вступит в силу 6 октября 2018 года. Он призван заменить старые правила регистрации, утвержденные 10 лет назад.

Установка в автомобиль нового двигателя – одно из принципиальных изменений в документе. До сего момента ГИБДД требует представить на мотор отдельный договор купли-продажи. С 6 октября 2018 года можно будет поставить в авто новый мотор, идентичный прежнему, и спокойной ездить на такой машине без дополнительных согласований. При продаже автомобиля дополнительные документы на двигатель также не понадобятся.

Гаишник, увидев, что вы поставили другой мотор, только проверит наличие маркировки, не находится ли двигатель в розыске, не изменялась ли конструкция машины. Если вопросов по этим параметрам не будет, информация о новом двигателе будет внесена в ПТС при регистрации автомобиля.