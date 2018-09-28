Новый глава Приморья Олег Кожемяко вылетел во Владивосток вместе с Андреем Тарасенко

Олег Кожемяко и Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Утром в пятницу, 28 сентября, губернатора-рекордсмена представят в Приморье в новом качестве

28 сентября, PrimaMedia. Новый глава Приморского края Олег Кожемяко вылетел вечером 27 сентября из Москвы во Владивосток. С ним также в регион летит Андрей Тарасенко, вице-губернатор Гагик Захарян и депутаты ГД от Приморья Сергей Сопчук и Владимир Новиков, сообщает ИА PrimaMedia.

Утром 28 сентября Олега Кожемяко представят в новом качестве в здании администрации Приморского края чиновникам, депутатам, журналистам и общественникам. Затем ему предстоит перенять дела у теперь уже бывшего главы региона Андрея Тарасенко.

Напомним, глава Сахалинской области Олег Кожемяко получил 26 сентября новое назначение от президента Владимира Путина в родной ему Приморский край. Еще недавно Кожемяко считался единственным в России человеком, возглавлявшим по очереди три разных субъекта федерации: ныне несуществующий Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области. С новым назначением Олег Кожемяко побил собственный рекорд.

При этом Кожемяко намерен участвовать в ближайших губернаторских выборах в регионе. Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тысячи голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тысячи голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей".

Тарасенко решил не участвовать в новых выборах. По словам Владимира Путина, тарасенко "попросился на новую работу". Повторные выборы должны пройти в регионе до конца декабря.