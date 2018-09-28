Потяжелеют с 1 января платежи россиян за ЖКХ из-за лишней строки в квитанциях. Фото: Антон Балашов

К ней добавится январская индексация

28 сентября, PrimaMedia. Вырастут как на дрожжах платежи россиян за ЖКХ, а кошельки, наоборот, похудеют с 1 января 2019 года. Рост платежей связан с добавлением дополнительной строчки за мусор в квитанциях и индексацией тарифов из-за повышения НДС, сообщает ИА PrimaMedia.

"Платежки россиян с 1 января существенно потяжелеют, пояснила в комментарии "Российской газете" Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль". Причин тому несколько. Во-первых, январь — середина отопительного сезона, когда платежи за отопление достигают своего пика. Во-вторых, повышение обусловлено индексацией тарифов с 1 января на 1,7%. Третья причина — новая строчка в квитанциях за мусор.

С 1 января 2019 года в квитанциях за "коммуналку" добавится новая строка – плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Эксперты отмечают, что платежи за вывоз мусора вырастут в несколько раз, а в отдельных случаях — в десятки. Это связано с тем, что часть региональных операторов включит в тариф расходы на строительство объектов, например, новых мусорных полигонов.

В частности, было выявлено, что в нескольких регионах операторы завысили стоимость услуг, а в других регионах и вовсе не определились с тарифами. В этих регионах может вырасти настоящая "мусорная проблема", когда убирать отходы будет некому.

Что касается индексации тарифов ЖКХ, в 2019 году она пройдет дважды. С 1 января тарифы проиндексируют на 1,7%, а с 1 июля поднимут еще на 2,4%.

Отмечается, что необходимость индексации тарифов ЖКХ с 1 января продиктована необходимостью компенсации роста НДС с 18 до 20% — из-за этого расходы коммунальщиков в общем вырастут на 16 млрд рублей. Между тем, отдельные ресурсоснабжающие организации, работающие на упрощенной схеме налогообложения, повышение НДС никаким образом не затронет, однако поднять тарифы для потребителей они смогут.

Федеральная антимонопольная служба выступала против двухэтапной индексации, в ведомстве соглашались только на январскую компенсацию НДС (1,7%) и только в регионах, где сейчас тарифы ниже нормы. Глава ФАС Игорь Артемьев указывал, что в большинстве регионов тарифы на услуги ЖКХ уже превышают экономически обоснованные — их надо или снижать, или тратить доходы на ремонт и модернизацию коммунального комплекса.