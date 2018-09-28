Ставки по госипотеке выросли. Фото: Александр Хитров

Мера вызвана колебаниями курса рубля

28 сентября, PrimaMedia. Госкомпания "Дом.рф" (бывшее АИЖК) подняла ставки по ипотеке. В компании объяснили рост стоимости кредитов неустойчивым курсом рубля, передает ИА PrimaMedia.

Ипотечные ставки "Дом.рф" на жилье вторичного фонда теперь составляет от 10 до 10,25% вместо 9-9,25 процента. На новостройки действует процент — 9,25%–9,5%, в зависимости от суммы первоначального взноса.

Рост ставок вызван повышением стоимости фондирования из-за роста волатильности на финансовых рынках, сообщили РИА Недвижимость в компании. В госкомпании подчеркнули, что рост ставок является временным. Процент пойдет вниз, как только ситуация на рынках стабилизируется, пообещали в "Дом.рф".

"Учитывая политику Банка России по тартегитированию инфляции на уровне 4%, в среднесрочной перспективе ставки по ипотеке вернутся к снижению, а целевой уровень в 8% и ниже, определённый Указом Президента РФ, к 2024 году будет достигнут", — пояснил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в интервью РБК.

Между тем, в августе продолжился рост ипотечного кредитования: банки выдали кредитов на сумму свыше 260 млрд рублей — это в 1,5 раза выше уровня за аналогичный период прошлого года.