Минимальный размер пенсии в 40% от прежнего заработка гарантирует международная Конвенция

Пенсионер. Фото: ИА PrimaMedia

Документ о нормах соцобеспечения был ратифицирован Госдумой 27 сентября

28 сентября, PrimaMedia. Международная конвенция о минимальных нормах социального обеспечения была ратифицирована Госдумой. В сферу охвата документа входят все основные сферы соцобеспечения — медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, безработице, старости, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, инвалидности, по случаю потери кормильца, сообщает ИА Primamedia.

По информации на сайте Госдумы, Конвенция фиксирует минимальные требования относительно круга защищаемых лиц, размера денежных выплат или объема предоставляемых услуг, продолжительности обеспечения и необходимого стажа для его получения.

Применительно к пенсиям по старости Конвенцией предусмотрен ее минимальный размер – 40% от прежнего заработка получателя. Важным пунктом документа является требование пересмотра размеров социальных выплат при существенных изменениях в общем уровне заработков, наступающих в результате изменений в стоимости жизни.

Конвенция принята 35-й сессией Генеральной конференции Международной организации труда в г. Женеве 28 июня 1952 года и вступила в силу 27 апреля 1955 года. К настоящему времени Конвенцию ратифицировали 55 государств.