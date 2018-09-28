Для нейтрализации негативных последствий антироссийских санкций будет создан департамент

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Новая структура будет работать при Минфине РФ

28 сентября, PrimaMedia. Департамент контроля за внешними ограничениями будет создан в Минфине России. Его цель — координация между ведомствами вопросов по разработке и реализации мер снижения вреда от зарубежных санкций, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Коммерсанта", Минфин считает, что новая структура позволит "централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры".

В департаменте будут работать 35 человек. Руководитель департамента – Дмитрий Тимофеев – с 2016 года занимал должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России.

"Коммерсант" напоминает, что Дональдом Трампом в конце сентября был подписан новый указ о санкциях против России. Документ предоставляет министру финансов и главе Госдепартамента право принимать финансовые и визовые меры против частных лиц и компаний, а также запрещает американским финансовым институтам вступать в деловые отношения с фигурантами санкционных списков.