Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Для нейтрализации негативных последствий антироссийских санкций будет создан департамент

Новая структура будет работать при Минфине РФ

28 сентября, PrimaMedia. Департамент контроля за внешними ограничениями будет создан в Минфине России. Его цель — координация между ведомствами вопросов по разработке и реализации мер снижения вреда от зарубежных санкций, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Коммерсанта", Минфин считает, что новая структура позволит "централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры".

В департаменте будут работать 35 человек. Руководитель департамента – Дмитрий Тимофеев – с 2016 года занимал должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России.

"Коммерсант" напоминает, что Дональдом Трампом в конце сентября был подписан новый указ о санкциях против России. Документ предоставляет министру финансов и главе Госдепартамента право принимать финансовые и визовые меры против частных лиц и компаний, а также запрещает американским финансовым институтам вступать в деловые отношения с фигурантами санкционных списков.

Комментарии
санкции экономика

Российские компании просят увеличить их долю на рынке, ущемляя иностранцев

27 сентября, 12:50

Зарплаты выросли во всех российских регионах

24 сентября, 10:10
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia