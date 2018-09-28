Россияне смогут свободно и бесплатно ловить рыбу на водоемах общего пользования

Рыбаки. Фото: ИА PrimaMedia

Новый законопроект также продлит срок действия договоров о вылове рыбы до 31 декабря 2018 года

28 сентября, PrimaMedia. Изменения в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" были внесены на рассмотрение Госдумы. Документом, в частности, уточняется понятие "любительское рыболовство", которое осуществляется гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты" со ссылкой на текст законопроекта, "осуществление любительского рыболовства может быть запрещено или ограничено на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами."

Кроме того, документом предусматривается продление срока действия договоров рыбопромышленных предприятий до 31 декабря 2018 года включительно. Сейчас договоры, заключенные в 2008 году заканчивают свое действие со 2 по 10 декабря 2018 года.

В противном случае большинство рыбопромышленных предприятий страны будут вынуждены прекратить промысел в начале декабря 2018 года в связи с истечением срока действия выданных разрешений на вылов рыбы, пояснили в комитете Госдумы. Недолов минтая, трески и сельди может составить 180 тысяч тонн.

"Если не урегулировать этот вопрос, то финансовые потери рыбопромышленных предприятий составят более 20 миллиардов рублей для бюджетов всех уровней, государственные социальные фонды недополучат около 18 миллиардов рублей", — заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.