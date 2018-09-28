К добру или к худу: как новые правила регистрации автомобилей отразятся на автовладельцах. Фото: Мария Бородина

Реформа - требование времени

28 сентября, PrimaMedia. В России с 6 октября вступают в силу новые правила регистрации автомобилей. Приказ призван заменить старые правила регистрации автомобилей, утвержденные 10 лет назад. К переходу на "цифру" в России готовились несколько лет. Как новые правила регистрации автомобилей отразятся на автовладельцах — в материале ИА PrimaMedia.

С 6 октября можно ставить на учет машины с электронными паспортами (ЭПТС). А с ноября для тех, кто ставит на учет в ГИБДД новое авто, ЭПТС будут обязательны. Для автомобилей, которые уже зарегистрированы, переход на электронный паспорт – дело добровольное.

В "цифру" поместят всю информацию, что была в обычном ПТС и даже больше. Помимо стандартных сведений об автомобиле в ЭПТС внесут данные о техосмотре, ОСАГО, ограничениях на машину и т. д.

Эксперты считают, что водителям не стоит опасаться новых правил. Автореформа — требование времени и первый шаг к упрощению и ускорению процедур, связанных с оформлением автомобиля и прочим документооборотом.

Электронные документы только упростят жизнь автовладельцам, убеждены эксперты, к тому же цифровые паспорта намного надежней в вопросе защиты от угонов.

Другое преимущество ЭПТС — водителям не придется беспокоиться о том, чтобы не забыть взять документы в дорогу. С собой нужно будет возить только водительские права.

В приказ МВД внесено еще одно принципиальное изменение. Оно касается установки в авто нового двигателя. С 6 октября можно будет устанавливать в машину новый двигатель, не уведомляя органы ГИБДД. При продаже автомобиля никакие дополнительные документы на двигатель не понадобятся.