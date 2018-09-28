Мигранты. Фото: ИА PrimaMedia

Законодатели прикроют "резиновые" офисы

Предприниматели, осуществлявшие фиктивную регистрацию, заплатят штраф от 100 до 500 тысяч рублей или сядут в тюрьму на три года

28 сентября, PrimaMedia. Поправки в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства" были одобрены Госдумой в третьем чтении. Законом, в частности, было уточнено понятие "фиктивная постановка на учет по месту пребывания," — сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, "фиктивная постановка на учет по месту пребывания – это постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо постановка на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении без их намерения фактически проживать".

Такие ограничения действовали с 2013 года лишь в отношении жилых помещений, а на нежилые не распространялись, что стало причиной появления "резиновых офисов", которые стали в большом количестве фиксироваться правоохранительными органами.

"Перекрыть лазейку для фиктивной регистрации — это значит предотвратить угрозу пребывания на территории России лиц для осуществления в том числе экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, наша цель – предотвратить создание фиктивных офисных городов нелегальных мигрантов, таких как "Кадровый центр "Восток", где на территории, площадью 34 кв м поставлено на учет 3,3 тысячи мигрантов, и Межрегионального профсоюза "Защита" — 56 тысяч мигрантов", — пояснила один из авторов закона, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая.

Новым законом наказанием за фиктивную регистрацию определены штрафы от 100 до 500 тысяч рублей или тюремный срок до трех лет.

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