Работа интернет-магазинов без онлайн-касс нарушает права потребителей

Интернет-покупки. Фото: ИА Primamedia

Они могут получить некачественный товар или вовсе не получить ничего

28 сентября, PrimaMedia. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) отправило министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову жалобу на отдельные интернет-магазины, нарушающие российское законодательство. АКИТ просит наделить Федеральную налоговую службу (ФНС) и Роспотребнадзор правом в досудебном порядке блокировать такие ресурсы, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", самым грубым нарушением жалобщики считают неиспользование контрольно-кассовой техники.

Эксперты говорят, что любой интернет-магазин можно создать за пару минут. А вот на то, чтобы наладить его деятельность в соответствии с законодательством, придется потратить куда больше времени и денег. Помимо ведения торговли без применения контрольно-кассовой техники, недобросовестные продавцы не указывают реквизиты, могут реализовывать некачественный товар, а порой и вовсе не доставляют заказ.

Защитники прав потребителей говорят, что конкретного механизма прекращения работы ресурса в случае ведения неправомерной деятельности вообще не существует. Закрыть такие магазины легко, только если они продают контрафактный алкоголь, другие запрещенные товары.

Эксперты также говорят, что определять виновность интернет-магазина должны профильные организации, а не налоговики.

"Магазины без онлайн-касс не несут непосредственной угрозы для пользователей. Кроме того, существует законодательство, которое определяет порядок наказания компаний, ведущих работу без подключенных кассовых аппаратов (включая штрафы и даже приостановку деятельности компании). Именно поэтому мы считаем работу ФНС через такой механизм избыточной", — уверен директор Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Воробьев.