Приморье встречает нового врио губернатора Олега Кожемяко

Депутаты и чиновники ждут приезда Олега Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

Глава региона уже прибыл во Владивосток, в 10.00 его представят местному истеблишменту

28 сентября, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, назначенный Владимиром Путиным, прибыл во Владивосток из Москвы утром в пятницу, 28 сентября, одним рейсом с теперь уже бывшим главой региона Андреем Тарасенко. В самолете оба политика сидели вместе, но аэропорт покидали уже через разные выходы. Олег Кожемяко успел при этом пообщаться с журналистами, отвечая на вопрос о новой команде сказал, что будет делать ставку на местные кадры. В 10.00 его ждут в конференц-зале администрации Приморского края, где уже собрались в ожидании представители исполнительной власти региона, депутаты, журналисты и общественники, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Ожидается, что Кожемяко будет представлять полпред президента Юрий Трутнев. В октябре 2017 года Трутнев во время аналогичного мероприятия подарил только назначенному врио губернатора Андрею Тарасенко мастерок.

Напомним, что Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края после того, как тот публично изъявил желание участвовать в Приморье в губернаторских выборах. Мотивировал свое желание Кожемяко тем, что хочет "вернуться домой".

Олег Кожемяко возглавил Сахалинскую область в 2015 году. До этого он семь лет руководил другим дальневосточным регионом — Амурской областью. Кроме того Кожемяко два года был губернатором Корякского автономного округа. После назначения главой Приморья он стал единственным за всю историю России руководителем четырех разных субъектов федерации, побив свой же предыдущий рекорд.

Родился Кожемяко 17 марта 1962 года в Приморском крае, в селе Черниговка. Окончил Хабаровский монтажный техникум, а затем Дальневосточный коммерческий институт. Женат, воспитывает троих детей.

В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. В 2002 году стал сенатором, несмотря на конфликт с тогдашним руководителем края Сергеем Дарькиным.

В Приморье Олег Кожемяко сменит Андрея Тарасенко, назначенного врио губернатора в октябре 2017 года. 16 сентября 2018 года во втором туре губернаторских выборов Тарасенко набрал меньше 50% голосов, и хотя и незначительно опередил соперника — кандидата о КПРФ Андрея Ищенко, но губернатором не стал. После рекомендаций ЦИК Приморский Избирком результаты выборов отменил. Новые выборы должны состояться в декабре этого года.