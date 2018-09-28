11 главных событий выходных 28 — 30 сентября во Владивостоке

Коллаж. Фото: pixabay.com

Самые интересные городские мероприятия грядущего уикенда

28 сентября, PrimaMedia. Главный детский экологический фестиваль Приморья и мастер-класс по пантомиме, игра "луча" и чемпионат по автозвуку, выставка собак и показ раритетов столичного Кремля, выставка произведений Карла Брюллова и лекция редактора московского книжного издательства — каждый найдет себе событие по вкусу.

День тигра (6+)

День тигра во Владивостоке – экологический праздник, отмечаемый в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года и получивший статус официального в 2001 г. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

Одним из главных событий праздника станет карнавальное шествие по Океанскому проспекту — от Дворца детского творчества до центральной площади, где будут работать локальные площадки и организована концертная программа. Хедлайнерами представления станут группы "ЧайФ" и "Несчастный случай".

Программа:

30 сентября (воскресенье)

10:00 – 17:00 – Работа анимационных площадок (центральная площадь).

12:00 – 13:00 – Праздничное шествие колонн (по Океанскому проспекту: от Покровского парка до площади).

13:00 – 13:30 – Презентация специализированной техники, торжественное вручение автомобилей сотрудникам охотничьего надзора и охотничьих хозяйств (площадь).

19:00 – 22:15 – Праздничный концерт группы "Несчастный случай" (19:00) и "Чайф (20:45 – 22:15). Вход свободный.

Когда: 30 сентября.

Где: центральная площадь.

Стоимость: бесплатно,

Футбол. "Луч" — "Томь" (12+)

Футбольный клуб "Луч" на стадионе "Динамо" в рамках регулярного чемпионата ФНЛ сезона 2018/2019 проведет матч с футбольным клубом "Томь" (г. Томск).

Когда: 30 сентября в 18:00

Где: стадион "Динамо" (ул. Адмирала Фокина, 1)

Стоимость: от 250 до 600 руб..

Соревнования по автозвуку DB Battle и Народный дрифт (16+)

Ваш ждет:

выставка спортивных автомобилей,

выставка ретро авто,

красивые девушки,

море громкого звука,

дрифт.

Почувствуйте мощь самых громких авто Дальнего Востока!

Когда: 29 сентября с 12:00.

Где: картодром "Змеинка" (ул. Босфора, 3 стр. 15)

Стоимость: бесплатно.

Экскурсия на Приморскую сцену Мариинского театра (6+)

У зрителей появится возможность увидеть обычно скрытые процессы создания и подготовки спектакля, а также посетить репетиции.

Маршрут экскурсии включает:

рассказ об истории Мариинского театра и особенностях репертуара Приморской сцены;

посещение гримёрной комнаты, где представлены костюмы к оперным и балетным спектаклям, а также театральный грим и постижёрские изделия;

возможность увидеть работу систем сценической механизации;

визит в закулисную часть сцены Большого зала;

посещение репетиции спектакля (зависит от репетиционного графика артистов).

Когда: 30 сентября в 12:00.

Где: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20).

Стоимость: 400 руб. Тел.: +7(423) 240-60-60, +7(984) 140-51-85.

Концерт памяти Дмитрия Хворостовского (12+)

Гала-концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского. Все лучшие хиты их репертуара знаменитого баритона, в исполнении солистов Большого театра.

Это – концерт-приношение, дань уважения и восхищения одному из лучших певцов современности.

Премьера проекта состоялась 22 апреля 2018 года на сцене одного из лучших залов планеты – Карнеги-холл.

Когда: 29 сентября в 19:00

Где: Fesco Hall (ул. Верхнепортовая, 38)

Стоимость: от 500 до 3500 руб.

Выставка "Великий Карл" (12+)

Произведения К.П. Брюллова и его учеников из собрания Государственного Русского музея.



Проект Русского музея поражает размахом и щедростью: для выставки во Владивостоке отобраны 63 произведения, из которых 22 живописные и 24 графические работы Карла Брюллова, а также 17 полотен его учеников и ярких последователей. В экспозицию включены также 7 произведений из коллекции Приморской государственной картинной галереи.

В результате сложилась впечатляющая размером и составом монография, раскрывающая разные грани личности знаменитого художника, особенности его таланта как художника, педагога, человека.

Когда: по 13 января 2019 года

Где: Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12)

Стоимость: взрослые — 250 руб., пенсионеры, студенты — 150 руб., дети — 100 руб.

Цикл лекций Александра Иванова (16+)

В Центре современной культуры "Хлебозавод" пройдут встречи с Александром Ивановым — руководителем и главным редактором издательства "Ад Маргинем Пресс".

29 сентября (сб), 18:00 — "Как работают независимые издательства?".

30 сентября (вс), 18:00 — "Что значит, быть современным? От модернизма и авангарда к постсовременности: философия, искусство, литература".

Когда: 29 и 30 сентября, в 18:00.

Где: центр современной культуры "Хлебозавод" (ул. Семеновская, 9)

Стоимость: бесплатно.

Творческая встреча и мастер-класс по современной французской пантомиме (16+)

Творческая встреча и мастер-класс по современной французской пантомиме: техника Этьена Декру и Марселя Марсо.

Рассказчик — выпускник Международной Школы Марселя Марсо в Париже, магистр философии, эстетики, искусства Университета Paris-8 (St-Denis) — Дмитрий Рекачевский.

С 2014 года Дмитрий Рекачевский работает во франко-чилийской труппе Tеатро дель Силенсио, руководимой признанным мэтром уличного театра Маорисио Селедоном.

Когда: 29 сентября с 15:00.

Где: малый зал Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15)

Стоимость: 500 руб., скидки для студентов — 100 руб.

Проект "Попади на ТНТ" (16+)

Мобильная съемочная студия телеканала ТНТ уже два месяца путешествует по городам России, чтобы снять эксклюзивный контент с участием своих зрителей. Молодожены, принцессы и даже нерпы – отснято уже более 5000 роликов! Твой будет следующим!

Приходи на набережную, ищи гигантский съемочный трейлер ТНТ и становись звездой! Десять самых креативных и ярких роликов из твоего города попадут в эфир телеканала!

Когда: 29 и 30 сентября с 13:00 до 21:00.

Где: набережная Спортивной гавани.

Стоимость: бесплатно.

Выставка "Карта России. Вехи истории" (12+)

Восемьдесят четыре уникальных музейных экспоната расскажут об основных этапах многовековой истории Российской империи, полной драматических и радостных событий, династических хитросплетений, географических открытий и дипломатических соглашений.

На выставке представлены предметы, которые созданы в придворных мастерских, а также дары русским самодержцам в честь важнейших событий в геополитической истории России. Знаковым экспонатом выставки станет ювелирное пасхальное яйцо с моделью поезда, изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи и посвящённое строительству транссибирской железной дороги.

Когда: по 11 декабря, с 12:00.

Где: Приморский краевой музей им. Арсеньева (ул. Светланская, 20)

Стоимость: взрослые — 200 руб., дети — 100 руб.

Выставка собак всех пород "Большой Международный Тихоокеанский Кубок 2018" (6+)

Международная кинологическая федерация (FCI), Российская кинологическая федерация (RKF), Российская федерация служебного собаководства (RFSS), Приморский краевой клуб служебного собаководства (PKKSS) приглашают на 50-ый Юбилейный, Кинологический сезон!

Выставка собак — это удивительное и интересное событие, где любители собак смогут оценить красоту и достоинства множества представленных пород, посмотреть на специализированные выступления, присмотреть себе щенка от титулованных родителей и навести справки об интересующей породе, а также поговорить с заводчиками об уходе и жизни с четвероногими друзьями.

Судить участников будут авторитетные знаменитые судьи-эксперты из разных стран.

Когда: 22 и 23 сентября, с 10:00.

Где: Дальневосточная пожарно-спасательная академия. (о. Русский, ул. Аякс , 27)

Стоимость: вход для зрителей бесплатный.