Бывшие наши. Четыре экс-приморца вошли в «ТОП-1000 российских менеджеров»

Трое из них занимаются пиаром, один - связям с правительственными органами

28 сентября, PrimaMedia. Четыре управленца–бывшие жители Приморского края вошли в "ТОП-1000 российских менеджеров", составленный издательским домом "КоммерсантЪ". Участники вошли в число лучших пиарщиков и директоров по отношениям с органами власти. При этом в рейтинге нет ни одного менеджера, живущего в Приморье в настоящее время, сообщает ИА PrimaMedia.

Больше всего бывших наших бывших собрала категория "Директора по общественным и корпоративным коммуникациям". Здесь оказались трое из четырех менеджеров: Дарья Топильская (ГК "ЛокоТех"), Валерия Андреева (М.Видео) и Ирина Бахтина (Unilever).

Дарья Топильская, директор департамента коммуникаций и информационной политики группы компаний "ЛокоТех" закончила в 2005 году ДВГУ (ДВФУ) по специальности "Журналистика", в 2009-2011 гг. работала во Владивостокском филиале ОАО "Первая Грузовая Компания" в должности начальника сектора корпоративных коммуникаций, с 2012-2015 гг. руководила службой корпоративных коммуникаций АО "РЖД Логистика". В ООО "Локомотивные технологии" с ноября 2015 года в должности директора Департамента коммуникаций и информационной политики.

Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever. Родилась в 1975 году во Владивостоке. Окончила ДВГУ по специальности "Журналист-международник". Будучи студенткой вела колонку новостей в местной газете, стажировалась в Японии, пробовала себя на телевидении — запустила собственную еженедельную программу, работала в новостях. Работала в службе советников губернатора Приморского края, в 1998 году перешла в банк на должность помощника директора по связям со СМИ. В 2000 году Бахтину пригласили на должность специалиста по внешним и корпоративным связям табачной компании "Philip Morris". Спустя пять лет Бахтина покинула Владивосток и переехала в Новосибирск, потом в Санкт-Петербург, а затем — в Москву на должность управляющего по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям. В 2008 году Бахтина приняла предложение компании Unilever возглавить отдел по корпоративным отношениям в России, Украине и Белоруссии, а в 2010 году вошла в состав Совета директоров.

Валерия Андреева, руководитель департамента по связям с общественностью М. Видео. Родилась в Приморье в 1981 году, окончила ДВГУ. Карьеру начинала в должности PR-менеджера приморского филиала ОАО "Внешторгбанк". Потом перешла на аналогичную должность в макрорегион Дальний Восток и Восточная Сибирь в МТС, отсюда ушла на позицию пресс-секретаря МТС (Москва), а после заняла позицию руководитель департамента по связям с общественностью М. Видео.

Еще один бывший приморец, Роман Карманов, нынешний заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" вошел в "ТОП-1000" в номинацию лучших директоров по отношениям с органами власти. Родился во Владивостоке в 1977 году. Окончил ДВГУ по специальности "философия" и Высшую школу корпоративного управления АНХ при Правительстве РФ. Имеет степень MBA. С 2003 по 2007 год занимал пост генерального директора газеты "Комсомольская правда" во Владивостоке. Потом возглавлял медиа-холдинг "Бизнес Кейс" (региональные выпуски газет "Аргументы и факты", "Коммерсантъ", "Известия", журнал "TheChief — Владивосток", газету "Владивосток", радиостанции "Лемма", Ви-Би-Си и ИА "Приморье24"). С 2012 по 2013 год — заместитель главы администрации города Владивостока. Курировал управление международных отношений и туризма; управление регулирования рекламной деятельности; управление по работе со СМИ; управление транспорта. С 2013 по 2015 год — генеральный директор ЗАО "Комсомольская правда" в Санкт-Петербурге".

Опубликованный "ТОП-1000" состоит почти полностью из представителей Москвы. Региональных менеджеров в нем крайне мало. По мнению источника, близкого к одной из компаний-участников "ТОП-1000", критерии рейтинга не сильно прозрачны, так как голосуют менеджеры одной вертикали друг за друга (HR голосуют за HR в разных отраслях). "Поэтому логично, что вверх поднимаются те, кто на слуху. И региональным менеджерам, если они не участвуют в конференциях, комьюнити, сложно быть заметными. Так что это скорее рейтинг публичности, чем профессионализма", — говорит источник.

Как составлялся рейтинг. Начальный пул кандидатов состоит из 1 тыс. лауреатов рейтинга прошлого года (в данном случае — 2017-го). Победителям прошлого года предлагается подтвердить свое участие в качестве кандидата текущего года и выдвинуть членов своей управленческой команды, а также до десяти новых менеджеров из других компаний. Также возможно самовыдвижение кандидатов, ранее не участвовавших в рейтинге.

Каждому предложенному экспертами менеджеру направляется приглашение участвовать в рейтинге и предоставляется возможность выдвинуть свою управленческую команду и до десяти новых руководителей из других компаний. Обязательным условием включения в рейтинг является не менее чем полугодовой срок работы кандидата на данном месте.

Экспертами выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет, которые производят онлайн-оценку своих коллег.

Окончательные итоги верифицируются на заседаниях экспертных комиссий. К очным заседаниям экспертных комиссий приглашаются все желающие кандидаты рейтинга текущего года и многократные финалисты рейтингов прошлых лет.

Рейтинг составлен по итогам 2017 года, соответствующее исследование "Ассоциации менеджеров" проводилось в 2018 году.