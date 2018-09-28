Поселок Терней в Приморье остался без АЗС, до ближайшей около 50 км

АЗС. Фото: ИА PrimaMedia

В компании ННК рассказали, по чей вине это произошло, и пообещали своими силами восстановить работу заправки

28 сентября, PrimaMedia. Жители Тернея на севере Приморья сообщили ИА PrimaMedia, что в поселке закрылась единственная автозаправка. До ближайших АЗС от них теперь не меньше 50 км, без автотранспорта местные жители не могут добраться до важных социальных объектов. Группа компаний ННК сообщила о срочном возобновлении работы данной АЗС.

"Топливо отсутствует уже 10 дней. Ситуация критическая. Ближайшая больница находится в 60 км, выехать туда нет возможности. Школьный автобус по поселку не ходит, многие дети добираются до школы пешком, проходя по три км в одну сторону. Местные и районные власти бездействуют", — бьют тревогу приморцы.

Прояснить ситуацию в связи с информацией по поводу закрытия АЗС в поселке Терней, вызвавшей широкий общественный резонанс, смогли в Группе компаний ННК.

— ООО "Октан" досрочно расторгло договор аренды с "ННК-Приморнефтепродукт", что повлекло закрытие АЗС в отдаленном и малонаселенном районе Приморья, поселке Терней. Данная АЗС является социально-значимым объектом – единственной в поселке. В случае ее закрытия местным жителям пришлось бы добираться до другой заправочной станции боле 50 км. Принимая во внимания этот факт, а также являясь социально-ответственной компанией, Группой компаний ННК было принято решение о возобновлении работы данной АЗС. Сейчас проводятся работы по монтажу необходимого оборудования, открытие заправочной станции в составе сети ННК запланировано в конце сентября, — заверил представитель компании.

Группа компаний ННК сдала АЗС в поселке Терней в аренду ООО "Октан" в 2015 году. В компании уточняют, что ситуация с закрытием заправки была вполне прогнозируема. Речь идет о системных проблемах обеспечения населения региона топливом – начиная от ценообразования, заканчивая его дефицитом. В результате завершения "налогового маневра", экономическая ситуация в стране в сегменте нефтепереработки существенно ухудшилась. Это особенно затронуло Дальневосточный федеральный округ, где расположен ключевой актив Группы компаний ННК и сеть одноименных заправок, не получивший региональный коэффициент.

— Для большинства независимых АЗС сложилась критическая ситуация, единственным выходом из которой стало их закрытие по причине отсутствия прибыли. ООО "Октан", с которым АО "ННК-Приморнефтепродукт" успешно сотрудничало в течение нескольких лет, не стало исключением, проинформировав нас 7 сентября 2018 года о досрочном расторжении договора аренды заправки в поселке Терней, — объяснили в компании.

Собеседник агентства добавил, что руководство АО "ННК-Приморнефтепродукт" находится в постоянном диалоге с властями Приморского края, информируя власти о предотвращении возникновения очага социальной напряженности в регионе своего присутствия.