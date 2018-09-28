Малый и средний бизнес получит более 10 трлн рублей льготных кредитов в течение пяти лет

Очень малый бизнес. Фото: ИА Primamedia

Это планируется осуществить в рамках нацпроекта для малого и среднего бизнеса

28 сентября, PrimaMedia. Проект паспорта национального проекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" представил на Совете при президенте РФ министр экономического развития России Максим Орешкин. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения бизнеса, расширению доступа к льготному финансированию, акселерации, поддержке фермеров и популяризации предпринимательства, сообщает ИА PrimaMedia.

Из информации на сайте Минэкономразвития следует, что планируется расширить доступ предпринимателей к финансовым ресурсам. Наряду с программой льготного кредитования планируется развивать микрофинансирование, льготный лизинг, а также привлекать альтернативные источники финансирования, в том числе краудфандинг и биржевые инструменты.

Ведомством запланирована выдача более 10 трлн рублей льготных кредитов на по ключевой ставке 2%. При этом конечная ставка для заемщика не должна превышать 8,5%.

"Вопрос финансирования будет сопровождаться расширением работы, которую мы ведём по государственным закупкам, по допуску малых и средних предприятий к закупкам госкомпаний. У нас уже в этом году объём закупок компаний у МСП должен составить три трлн рублей. Мы планируем выйти на объём пять трлн рублей к 2024 году", — заявил Максим Орешкин.

Предполагается усиленное развитие информационных ресурсов, позволяющих предпринимателю быть в курсе мер господдержки и получить доступ к дополнительным образовательным платформам.

Национальный проект направлен на решение задачи, поставленной в "майском" Указе Президента, об увеличении численности занятых в секторе МСП до 25 миллионов человек к 2024 году. Кроме того, реализация мероприятий нацпроекта будет способствовать росту средней "продолжительности жизни" малых и средних предприятий с нынешних пяти лет до шести-семи лет к 2024 году.