Корпоративный университет «ЛокоТех» создан на базе Уссурийского ЛРЗ

Локомотив, депо. Фото: из архива ИА PrimaMedia

Здесь будут сосредоточены основные образовательные материалы и создан флагманский учебный класс

28 сентября, PrimaMedia. Важный проект реализует Группа компаний "ЛокоТех" на базе Уссурийского локомотиворемонтного завода. Корпоративный Университет будет заниматься подготовкой и повышением квалификации по профессиям: слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь по осмотру и ремонту локомотивов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Планируется обучать вторым профессиям: стропальщик и оператор ГПМ, работающих с пола. С открытием Корпоративного университета "ЛокоТех" появится возможность формирования программ обучения с учетом потребности в компетенциях под конкретные рабочие места, сообщили ИА PrimaMedia в ГК "ЛокоТех".

Бизнес, как и весь мир вокруг, изменяется настолько стремительно, что постоянное обучение сотрудников уже не пожелание, а требование времени, отметили в Группе компаний. Сегодня лидеры рынка создают внутри компании корпоративные университеты – свою систему подготовки кадров. В апреле 2018 года на базе Уссурийского локомотиворемонтного завода открылся Корпоративный университет "ЛокоТех".

Официальное название организации – "Корпоративный университет ЛокоТех", а главная задача – обучать сотрудников для всех подразделений Группы компаний. Совсем скоро университет планирует получить лицензию, и уже в октябре слушатели приступят к занятиям. Первые учебные программы рассчитаны на слесарей по ремонту подвижного состава со специализацией под каждый вид оборудования и серию локомотивов.

Обучаться здесь будут те, кто недавно принят на работу, кому необходимо регулярное повышение квалификации и присвоение разряда. В планах − более 20-ти программ подготовки по рабочим специальностям, продолжительность обучения − от 144 до 288 часов в зависимости от уровня квалификации. Со временем список учебных программ расширится, к образовательному процессу планируется подключить инженерный и административный персонал.

Стратегия и перспективы

Преимущества корпоративного университета в том, что вся система обучения построена с учетом потребностей компании-работодателя. В учебной программе − тренинги и семинары, курсы повышения квалификации и развитие необходимых компетенций.

Первые корпоративные университеты появились в середине ХХ века в США, с начала 1990-х практика обучения внутри компании активно развивается и в России. Сегодня в разных отраслях по всему миру зарегистрированы тысячи корпоративных университетов.

Главная цель Корпоративного университета "ЛокоТех" – с должным качеством в необходимое время и в нужном количестве готовить специалистов для ремонта тягового подвижного состава.

— Учебные заведения, которые традиционно выпускают сотрудников для нашей отрасли, не всегда успевают за конструкционными и технологическими изменениями. К тому же выпускникам без опыта трудно применить свои знания здесь и сейчас, − отмечает заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ГК "ЛокоТех" Наталья Плетенецкая. − Мы бы хотели, чтобы слушатели Корпоративного университета были подготовлены на нашем оборудовании под наши серии локомотивов и виды ремонта, которые востребованы на наших заводах и в депо.

Кроме того, в рамках учебной программы планируется развивать управленческие навыки и компетенции личной эффективности специалистов и линейных руководителей. Навыки управленца просто необходимы для качественной организации работы. Обучение и повышение квалификации в перспективе приводит к увеличению доходов, и это дополнительная мотивация для слушателей университета, отметила собеседница агентства.

Штаб-квартира – в Уссурийске!

Развитие Дальнего Востока – общая для всей страны задача, ни для кого не секрет, что население региона сокращается, а потребность в квалифицированных кадрах растет. В том числе по этой причине главный офис Корпоративного университета "ЛокоТех" и было решено создать на базе завода в Уссурийске и далее развивать идею с востока на запад страны.

Таким образом, Уссурийск стал "штаб-квартирой" Корпоративного университета. Здесь будут сосредоточены основные образовательные материалы и создан флагманский учебный класс. Но сам процесс распространится на все подразделения компании за счет современных технологий дистанционного обучения. В каждом депо, на всех заводах появятся учебные площадки с компьютерами, интерактивной доской и веб-камерами.

Основными формами теоретического обучения станут онлайн-занятия, просмотр учебных фильмов и работа на виртуальных тренажерах. При необходимости преподаватели будут выезжать в подразделения компании с лекциями и мастер-классами. Практическое обучение планируется проводить непосредственно в цехах и на участках под руководством опытных мастеров.

До конца года предполагается оборудовать учебные классы, сформировать команду корпоративных тренеров и мастеров на 12-ти производственных площадках: двух заводах и десяти депо. Пять групп сотрудников готовы пройти пилотное обучение, чтобы затем, благодаря обратной связи, усовершенствовать учебные программы.

Глобальная задача университета – повышение производительности труда и качества работы персонала. Образовательный процесс потребует серьезных инвестиций, а по законам рынка любые финансовые вложения должны быть оправданы и приносить дивиденды. Уже сегодня план развития Корпоративного университета "ЛокоТех" расписан до 2021 года.

И далее по всей России

Удаленные площадки университета для обучения будут открываться там, где сконцентрированы локомотивы определенной серии и достаточно компетенций для их ремонта. Работа предстоит колоссальная, в ближайшие три года необходимо организовать систему подготовки кадров.

Из 60 тысяч сотрудников "ЛокоТех" 12 тысяч ежегодно проходят обучение, за последнее время этот показатель вырос еще на 30%. Количество слушателей Корпоративного университета должно соответствовать потребностям компании.

— Компании необходимо как можно быстрее адаптироваться ко всем изменениям на рынке, а скорость этих преобразований набирает обороты с каждым днем. Прогресс движется семимильными шагами, и мы должны предоставить нашим сотрудникам возможность идти в ногу со временем, − уверена Наталья Плетенецкая. − Конкурентоспособная компания – это, прежде всего, конкурентоспособные профессионалы. А чтобы оставаться современным, эффективным, востребованным специалистом, просто необходимо постоянно учиться и развиваться – только так мы сможем двигаться вперед.

Справка. ООО "ЛокоТех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ЛокоТех-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ЛокоТех-Лизинг", ООО "Торговый дом ЛокоТех", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и др. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России.