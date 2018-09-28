Русский MeetUp-2018. Фото: ИА PrimaMedia
Русский MeetUp

«Сколково» на Русском MeetUp: познание Дао, познание данных и тренды IT-образования

Ведущие федеральные эксперты проведут мастер-классы для участников дальневосточного IT форума

28 сентября, PrimaMedia. Ведущие федеральные эксперты проведут мастер-классы для участников Русского MeetUp-2018. При поддержке Фонда "Сколково" на дальневосточный IT форум приедет российский предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, управления проектами Игорь Ашманов, эксперт по развитию транснационального бизнеса в Китае Евгений Косолапов, руководитель учебного центра Advanced Training и известный блогер Руслан Карманов, сообщает ИА PrimaMedia.

В рамках образовательного блока "Сколково" на площадке Русского MeetUp 6 октября выступят ведущие федеральные эксперты. Один из самых известных топ-менеджеров российской IT-индустрии, признанный эксперт в области информационных технологий, интернет-маркетинга, поисковой оптимизации Игорь Ашманов выступит перед участниками форума с лекцией "Автоматический анализ больших объёмов данных: риски и возможности".

Как познать Дао, расскажет эксперт по развитию транснационального бизнеса в Китае Евгений Косолапов. Спикер заострит внимание на инновационной инфраструктуре и мерах поддержки стартапов в Китае. Секцию о международном структурировании IT бизнеса для гостей форума проведет налоговый консультант компании "Эрнст энд Янг" во Владивостоке Мария Бурцева.

Руководитель учебного центра Advanced Training, известный блогер Руслан Карманов поговорит с участниками Русского MeetUp о тенденциях и проблемах IT образования. Руслан обладает двадцатилетним опытом работы в IT отрасли — от разработчика и инженера до IT-директора и руководителя собственных успешных проектов..

Блок Фонда "Сколково" на Русском MeetUp традиционно посвящен внедрению продуктов участников "Сколково". По словам руководителя дальневосточного представительства фонда Ильи Мирина, "Сколково" поддерживает коммерческие компании, которые производят и продают технологические продукты на российском и мировом рынках.

— Зачастую, на мировом рынке куда проще продвигать технологические продуты, чем в родной стране. Однако, Дальневосточное представительство Фонда "Сколково" для того и создано, чтобы не только поддерживать дальневосточные проекты, но и подступиться к задаче внедрения технологий в дальневосточную экономику. Постепенно дело движется, и, чтобы ускорить процесс, мы стараемся демонстрировать лучшие продукты участников "Сколково" лицом, в том числе на таких мероприятиях. Важно показать не только продукт, но и ключевых членов команды, потому что в итоге люди работают с людьми, а не с прейскурантами, — отметил руководитель дальневосточного представительства фонда "Сколково" Илья Мирин.

Напомним, что 5-6 октября во Владивостоке пройдет глобальная инновационная конференция Русский MeetUp. На площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский соберутся представители федеральной и региональной власти, высокотехнологичного бизнеса, авторы прорывных ИТ-проектов и инвесторы.

Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой форума можно на официальном сайте мероприятия rumeetup.ru.

Программа мероприятия разделена на блоки: технологии и бизнес, искусственный интеллект и большие данные, виртуальная и дополненная реальность, IT в медицине. Отдельным блоком выделена конференция для разработчиков DevFest, проводимая по всему миру и организуемая сообществом Google Developer Groups. Большую часть мероприятия займут панельные дискуссии и практические воркшопы по блокчейну, кибербезопасности и цифровому искусству. Кроме этого, в рамках Русского Meet Up-2018 представители власти и бизнеса обсудят цифровую трансформацию государственного управления и наметят стратегию развития информационного общества Приморского края.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, ООО "Центр Репутационных технологий Владивостока", Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ), Дальневосточное представительство фонда "Сколково".

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