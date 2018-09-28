Собственнику угнанного автомобиля не придется платить за него налоги

Автомобили. Фото: ИА PrimaMedia

Согласно новому приказу МВД, он может аннулировать его регистрацию

28 сентября, PrimaMedia. Новый приказ МВД о регистрации транспортных средств был зарегистрирован в Минюсте 25 сентября 2018 года. Некоторые его пункты касаются бессрочного прекращения регистрации автосредств, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", регистрация автомобиля может быть аннулирована не только по каким-нибудь криминальным причинам. Причиной могут стать изменения в конструкции транспортного средства, не соответствующие требованиям безопасности. Например, установка лебедки или расставление колес, в результате которого транспортное средство может стать шире. Установленное кустарным способом газобаллонное оборудование может считаться опасным внесением изменений в конструкцию.

Основанием аннулирования регистрации является также смерть собственника или прекращение деятельности юридического лица, которому принадлежало транспортное средство.

Ранее предполагалась возможность легализации автомобиля, поставленного на учет по подложным документам через пять лет нахождения на регистрационном учете. Сейчас отмена регистрации для такой машины стала бессрочной.

Автовладелец может прекратить регистрацию, если его автомобиль угнали или он отказался от прав собственника на застрахованное имущество. Первое сделано потому, что сейчас человеку, у которого угнали машину, сложно от нее избавиться на бумаге. Не имея машины, ему приходится платить за нее налоги.

Прекратить регистрацию могут те, кто продал свою машину, но новый собственник не поставил ее на учет в положенные 10 дней. Штрафы при этом продолжают приходить старому собственнику. Поэтому он мог обратиться в ГИБДД и прекратить регистрацию пока еще числящегося за ним автомобиля. Однако, восстановить регистрацию мог тоже только он сам. В такой ситуации новый собственник просто не имел физической возможности зарегистрировать машину на себя, потому что ее регистрация была прекращена. И ему приходится вновь разыскивать старого собственника, ехать с ним в ГИБДД, восстанавливать регистрацию и после этого ставить машину на учет на себя.

После вступления в силу этого приказа МВД, новый собственник сам сможет восстановить регистрацию после ее прекращения, предъявив документы о собственности на машину. Как правило это договор купли-продажи автомобиля.

Кстати, регистрация транспортного средства теперь возможна не только по адресу, указанному в паспорте, но и по свидетельству о регистрации по месту жительства, выдаваемому органами регистрационного учета.