Психиатр посоветовал лечиться тем, кто стоит в очереди за iPhone. Фото: pixabay.com

Поведение "яблочных" фанатов - зависимость

28 сентября, PrimaMedia. Россиянам, которые стоят в очереди за iPhone нужно обратиться к врачам. Такое мнение выразил главный психиатр Москвы Георгий Костюк. По мнению, врача, таким образом у людей проявляется форма зависимости, передает ИА PrimaMedia.

Как пояснил Костюк, все дело в мозговом центре, который гипертрофирован у "айфонозависимых". Люди гонятся за маркой и не способны испытывать удовольствие без стимуляции этого мозгового центра. Если центр не стимулировать, пояснил Костюк, телефонные "наркоманы" мучаются, испытывают страдания, в том числе физические. У таких людей, например, может без причины болеть голова или временно развиться тахикардия.

По мнению врача, помочь избавиться от зависимости могут психотерапевты и психологи.

Жители Москвы, чтобы заполучить заветный телефон от "Яблока", готовы ночевать на холоде, выстаивать очередь и терпеть непогоду в очереди к магазину на Тверской. Так, один из москвичей установил возле магазина палатку и в итоге угодил в полицию. Очередь к магазину начала образовываться еще в конце прошлой недели, хотя старт продаж намечен только на конец нынешней.

Часть людей "живет" в очереди неделю, чтобы продать свое место. Предложения о продаже места в очереди на популярных онлайн-площадках объявлений стартуют от 30 тысяч рублей и достигают четверти миллиона.

Напомним, как сообщалось ранее, новые iphone Xs и Xs Max не прошли проверку на прочность. Специалисты провели испытания, роняя "яблочные" гаджеты с высоты 182 см. По результатам эксперимента устройства разбились.