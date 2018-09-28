Юрий Трутнев представил Приморью нового врио главы региона. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
#Врио Кожемяко

«Я искренне рад вернуться домой»: Юрий Трутнев представил нового врио главы Приморья

Олег Кожемяко официально приступил к исполнению своих обязанностей

28 сентября, PrimaMedia. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев представил нового врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он подчеркнул, что Олег Кожемяко обладает большим опытом и сможет выполнить все поставленные перед ним задачи. В свою очередь новый врио главы региона пообещал сделать Приморье процветающим краем, сообщает ИА PrimaMedia.

Во время торжественного приветствия нового врио губернатора Приморского края Юрий Трутнев зачитал приказ президента РФ Владимира Путина, в котором говорилось, что в связи с заявлением врио главы региона Андрея Тарасенко и в соответствие с российским законодательством, Андрей Тарасенко освобождается от занимаемой должности, а на его место назначается Олег Кожемяко, вплоть до вступления на этот пост лица, избранного главой Приморского края. Здесь же говорилось, что Олег Кожемяко покинул пост губернатора Сахалинской области.

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Кроме этого, Юрий Трутнев отметил, что новый врио главы региона сам попросил разрешение у главы государства баллотироваться на пост губернатора Приморского края.

— Олег Николаевич опытный человек, я знаю его по работе в Амурской области и на Сахалине. В Амурской области – реализуется крупнейший инвестиционный проект, построен космодром, продолжается его развитие. На Сахалине реализован ряд инвестиционных проектов, уже изменяется столица — Южно-Сахалинск, — отметил полпред президента РФ ДФО.

Он также добавил, что Приморье — это восточные ворота России. Сегодня на Приморский край приходится 47% инвестиций со всего Дальнего Востока.

— Я уверен в том, что Олег Кожемяко с работой справится. Ему необходимо реализовать все задачи поставленные президентом и создать лучшие условия для жизни людей. Будем помогать и работать вместе с ним, — подчеркнул Юрий Трутнев.

Как заявил в своей приветственной речи новый врио губернатора Приморского края, он очень рад вернуться домой и готов сделать край процветающим регионом.

— Я искренне рад вернуться домой и, бесспорно, рад здесь видеть множество знакомых лиц, с кем придется вместе работать. Работы у нас впереди много, есть трудности, но мы никогда не боялись их преодолевать. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать жизнь Приморья еще лучше, для всех слоев населения, для людей как старшего поколения, так и для молодежи, — отметил Олег Кожемяко.

Он также подчеркнул, что у Приморского края очень большой потенциал. Это и самый большой процент населения, по сравнению с остальными регионами Дальнего Востока, и географическое положение, близость к странам АТР.

— Опираясь на ваш опыт работы, на те знания, которые успел получить я, на лучшую практику Российской Федерации мы будем применять это здесь, чтобы Приморье стало процветающим регионом, — подытожил новый врио главы Приморья.

Примечательно, что в если в прошлом году, когда на пост врио главы Приморья вступал Андрей Тарасенко, Юрий Трутнев сделал ему символический подарок в виде мастерка, то в этом году полпред президента пришел без подарка. Отвечая на вопрос журналистов о причинах отсутствия символического презента Юрий Трутнев заявил, что Олег Кожемяко имеет большой опыт, работать умеет и в подарках не нуждается.

— Ему нужно только помогать работать, — подчеркнул полпред.

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