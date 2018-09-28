Трёхкратный чемпион Евролиги Алексей Саврасенко открыл фестиваль ГТО в Находке

Трёхкратный чемпион Евролиги, баскетболист Алексей Саврасенко. Фото: пресс-служба администрации Находки

За шесть месяцев 2018 года уже 1532 человека сдали нормы ГТО

28 сентября, PrimaMedia. Осенний городской фестиваль "Мы выбираем ГТО" проводится в Находке в третий раз. В этом году участие в нём принимают команды старшеклассников из 22 школ городского округа. В течение двух дней юноши и девушки пройдут тестирование по девяти видам испытаний, выполнят легкоатлетические и силовые упражнения. Почётный гость мероприятия трёхкратный чемпион Евролиги, баскетболист Алексей Саврасенко пожелал школьникам успешно сдать нормы ГТО и не прекращать занятия спортом в дальнейшем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

С открытием фестиваля участников и организаторов поздравила начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Наталья Бондаренко.

Организатором фестиваля выступил Находкинский центр тестирования ГТО, работающий на базе Детской и юношеской спортивной школы "Водник". Как рассказал директор центра Игорь Каменный, с каждым годом всероссийский спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" привлекает всё больше участников разных возрастов. Если в 2017 году нормы ГТО в Находке сдали 1311 жителей города, то за полгода 2018 года – уже 1532.

В октябре этого года находкинские школьники Егор Савченко из школы № 9 и Екатерина Бурда из школы № 25 в составе сборной Приморского края выступят на Всероссийском фестивале ГТО в Сочи.

В течение двух дней на стадионе "Водник" школьники продемонстрируют квалифицированным судьям свою подготовку в таких спортивных навыках, как подтягивание, отжимание, наклоны из положения стоя, прыжки в длину, бег, метание гранаты. По результатам испытаний судейская коллегия определит призёров фестиваля в личном и в командном первенстве. Результаты участников будут занесены в Единую Всероссийскую базу ВФСК ГТО, после чего они получат бронзовые, серебряные или золотые знаки отличия.

Стоит сказать, что успешное участие в тестировании ВФСК ГТО даёт выпускникам дополнительные баллы к результатам Единого государственного экзамена.