Крупные участки под жилую застройку в районе Рабочей во Владивостоке выставили на продажу

Два крупных участка выставили на продажу во Владивостоке. Фото: с сайта Российского аукционного дома

Эксперты прогнозируют трудности с реализацией

28 сентября, PrimaMedia. Два крупных земельных участка под жилую застройку в Владивостоке выставил на продажу Российский аукционный дом. Участки расположены по соседству друг от друга, имеют общую площадь почти в 2 га и продаются единым лотом. Эксперты уверены, что участки не стоят 260 млн рублей и с продажей могут возникнуть проблемы, сообщает ИА PrimaMedia.

В настоящее время оба участка в районе ул. 13-я Рабочая, 12 расположены в зоне ОД-2 с разрешенным использованием для размещения подземных или многоэтажных гаражей. Но как утверждают специалисты РАД, можно перевести зоны в общественно-жилую (ОЖ) либо жилую (Ж-4), позволяющие строить многоэтажные жилые дома с административными помещениями.

Участки принадлежат на праве собственности находящимся в стадии ликвидации ООО "Каскад ДВ" и АО "Тихоокеанская электротехническая компания".

На территории АО "Тихоокеанская электротехническая компания" расположены 11 складских зданий различного назначения.

Участки находятся в одинаковой удаленности от основных районов города (центра, пр. 100-летия Владивостока, 2-я речка, 1-я речка, Луговая, Чуркин). Расстояние до ближайших локальных центров не превышает 2,5 – 3 км. В пешей доступности от объекта расположены остановки автобусного транспорта: "ТЦ Приморье" – два маршрута, в 600 м находится транспортный узел 3-я Рабочая.



Два крупных участка земли выставили на продажу во Владивостоке. Фото: с сайта Российского аукционного дома

По мнению Бориса Позднякова, генерального директора группы компаний "Эскадра-П", объявленная цена слишком высока. "Максимальная стоимость этого участка — 150 миллионов рублей. Но, чтобы его продать за эти деньги, следует постараться, — говорит Поздняков. — Кроме того, перевести землю из разряда коммерческой в общественно-жилую очень сложно. Вероятность составляет процентов 10. К тому же, новый собственник может подать заявку в департамент земельных и имущественных отношений администрации Приморского края лишь спустя три года после покупки. Но мы же не знаем, что будет через несколько лет. Не знаю, кто ее может приобрести! Иностранцам это в большинстве случаев не интересно, слишком уж высоки риски".

"Землю очень сложно перевести из зоны ОД-2 в зону ОЖ. Если бы эта земля изначально была предназначена для строительства жилого фонда, то даже в этом случае она бы не стоила 260 миллионов рублей, — говорит Сергей Косиков, генеральный директор "Городского риэлтерского центра". — На участках расположено множество мелких построек, их необходимо демонтировать, а это дополнительные вложения. На мой взгляд, аукционная цена на эти участки снизится, однако, на ценообразование влияет множество нюансов, и итоговую стоимость предсказать сложно.

Эту землю могут приобрести не только местные застройщики, но и те, кто работает в других районах края. Они очень хотят выйти на рынок Владивостока, такая покупка в их интересах. Также это могут быть застройщики из других регионов, такой вариант вполне реален. Покупка земли иностранными инвесторами маловероятно .Их интересуют более крупные проекты. Этот район отлично подходит для жилой застройки. Тут можно строить все что угодно кроме бизнес-класса. Эконом и комфорт класс – наиболее подходящие варианты".