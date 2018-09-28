Технологическое присоединение к электросетям станет доступнее в Приморье

"Приморские электрические сети" вносят весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона

28 сентября, PrimaMedia. Технологическое присоединение к электрическим сетям для малого и среднего бизнеса в Приморском крае сделают доступнее. Поправки в краевой закон, отменяющие получение разрешения на строительство и реконструкцию сетевых объектов до 35 кВ в целях технологического присоединения, были сформированы и озвучены членами оргштаба по улучшению инвестиционного климата в Приморском крае. В заседании штаба принял участие Сергей Чутенко, директор филиала "Приморские электрические сети", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "ДРСК".

Поправки в градостроительное законодательство Приморского края уменьшают количество административных барьеров при выполнении процедуры техприсоединения. Это, прежде всего, положительно отразится на сроках подключения заявителей. Сегодня на присоединение заявителя с учетом всех согласовательных процедур необходимо минимум 120 дней. После отмены получения разрешения на строительство для объектов до 35 кВ включительно этот срок сократится на 30 дней.

"Главным бенефициаром отмены получения разрешения на строительство сетевых объектов до 35 кВ станет малый и средний бизнес, — рассказывает директор филиала "Приморские электрические сети" Сергей Чутенко. – Чем раньше энергетики завершат оформление всех необходимых документов при строительстве энергообъекта, тем быстрее предприниматель получит электроэнергию и начнет работать. Ранее в крае уже было отменено получение разрешения на строительство распредсетей 0,4-10 кВ, сейчас перечень расширили. Повышение доступности энергоинфраструктуры положительно скажется и на показателях инвестиционной привлекательности региона".

Сегодня Приморский край входит в число дальневосточных регионов с высоким спросом на технологическое присединение к электросетям. Так за первые шесть месяцев текущего года в приморском филиале ДРСК было зарегистрированно около 2,5 тысячи заявок на технологическое присоединение. Для Дальневосточной распределительной сетевой компании технологическое присоединение заявителей является одним из основных направлений работы, которое строится с учетом запросов заявителей.

Выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса, социально-значимых объектов и жилья Приморские электрические сети вносят весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона.