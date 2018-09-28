Сергей Надсадин в должности губернатора устроит и жителей Сахалинской области, и элиту

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Фото: ИА SakhalinMedia

Лидеры мнений поддерживают возможное выдвижение мэра Южно-Сахалинска на выборы главы региона

28 сентября, PrimaMedia. Сахалинский политический консультант Сергей Макаров видит прямую выгоду для области в случае участия в губернаторских выборах действующего мэра Южно-Сахалинска Сергей Надсадина. Эксперт отмечает, что главными преимуществами главы областной столицы являются успехи в хозяйственной деятельности города и способность вести конструктивный диалог с островным бизнесом, сообщает ИА SakhalinMedia.

"Среди всех предполагаемых кандидатов на должность губернатора Сахалинской области, на мой взгляд, больше всего подходит Сергей Надсадин.

Он успешно справляется с должностью мэра Южно-Сахалинска. За период его правления город заметно преобразился, начал приобретать свой особенный стиль, чего не было во времена руководства других должностных лиц. Всё из-за особенного и современного подхода мэра к урбанистике и постоянного самосовершенствования на градостроительном поприще. Ему это действительно интересно.

В Южно-Сахалинске проживает большая часть населения Сахалинской области. А это, в электоральном смысле, большая часть голосов жителей области. Именно доверие южносахалинцев с большей долей вероятности перейдет в пользу действующего южно-сахалинского градоначальника.

Люди, проживающие за пределами областного центра, систематически бывают в островной столице, и тоже видят как город преображается. Сергей Александрович неоднократно презентовал успехи Южно-Сахалинска в Москве, делился планами на будущее города, которые впоследствии реализовывались, за что наш мэр получал положительные оценки представителей высшей власти.

Что касается взаимодействия с бизнес-элитами Сахалинской области и Южно-Сахалинска в частности, то, на мой взгляд, здесь необходимо сохранять золотую середину. Я не говорю о нейтралитете, а именно о нормальном функционировании бизнес-процессов, которые протекают в региональной столице.

Для жителей области Надсадин себя показал независимой политической фигурой, причем, это немаловажно в случае выстраивания взаимоотношений с бизнесом и представительной властью городского округа. Ведь ни для кого не секрет, что в большинстве своем городская дума, как раз и состоит из предпринимателей различного уровня.

Выстраивание открытого самоуправления, как нельзя лучше показывает умение слышать и слушать горожан. Думаю, в случае избрания Надсадина, это будет полезно для жителей области, в целом.

Если сравнить приоритетные направления до и во время работы действующего мэра Южно-Сахалинска, то здесь весы склонятся в сторону социальной ориентированности всех проектов администрации города, которые преобладают в настоящее время.

Загляну немного вперед, и отмечу, что в случае участия в выборах на должность губернатора островного региона Сергея Надсадина, его кандидатура устроит большинство электоральных и элитарных слоев Сахалинской области", — рассказал Сергей Макаров.

Стоит добавить, что за время работы Сергея Надсадина в должности главы областной столицы в городе действительно наметился ряд положительных изменений.

Администрация города в последние годы больше внимания стала уделять развитию городского пространства и комфортности проживания жителей. Изымаются в муниципальную собственность неиспользуемые более 5 лет земельные участки, которые постепенно преображаются и на их месте появляются важнейшие социальные объекты, скверы, зоны отдыха. Активно решается проблема ветхого и аварийного жилья. В первые в истории Южно-Сахалинска был применен подход комплексной реконструкции целых улиц, включающий как строительство дорожного полотна, тротуаров, так и благоустройство прилегающих территорий, ремонт фасадов и крыш расположенных вдоль этих улиц зданий. Постепенно городские власти уходят от точечной застройки, больше уделяя внимание созданию зон рекреации.

Серьезные силы ежегодно выделяются на озеленение города, цветочное оформление, световые решения для жилых домов, социальных объектов, упорядочивание рекламного рынка. Ярким примером этого служит городской парк Культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. За несколько лет он изменился до неузнаваемости, став настоящим местом притяжения жителей города и его гостей.

Особое значение при Сергее Надсадине приобрело общественное мнение. Многие эксперты отмечают, что действующий мэр в своих решениях по благоустройству, строительству и многому другому активно опирается на мнение общественности, простого населения. Команда мэра систематически мониторит общественные площадки, где обсуждаются проблемы города, выявляя реальные болевые точки для их оперативного устранения. В своей работе Сергей Надсадин имеет ввиду и мнение общественного совета, и ОНФ, и всех профильных объединений.