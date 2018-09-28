Галина Алексеева: В рамках Конгресса народов мы ищем этнобренд для Приморского края

Галина Алексеева. Фото: ИА PrimaMedia

Председатель Ассамблеи народов Приморья рассказала о подготовке к крупному межнациональному мероприятию, которое пройдет в ноябре

28 сентября, PrimaMedia. Шестой Конгресс народов, намеченный во Владивостоке на 1 ноября, сопряжен в этом году с двумя юбилейными датами: 80-летием образования Приморского края и 15-летием Ассамблеи народов Приморского края. О том, как прозвучат оба юбилея на празднике, в видеоинтервью ИА PrimaMedia рассказала председатель Ассамблеи Галина Алексеева.

— Галина Васильевна, по поводу юбилейных дат какие-то особые мероприятия готовятся?

— Конгресс будет включать торжественную часть заседания, связанную с 15-летием Ассамблеи народов Приморья. В неё войдут поздравительные выступления и большой концерт. К концертам мы привыкли, в Ассамблею входит 70 организаций разных национальностей, и каждая организация рада показать свои таланты в области танца, песни, костюма. Когда эта палитра собирается на сцене, да еще в красивом оформлении цветовом, это производит очень сильное впечатление на наше сообщество. Дружба народов, которая здесь достигнута, дорогого стоит и реализуется здесь на самых настоящих человеческих началах. Вот недавно украинская диаспора проводила Сорочинскую ярмарку, фестиваль "Соловьиная песня" — там всех приветствовали, обнимали, пели, в костюмах танцевали. У нас эта дружба неискоренима. Думаю, братство славянских народов, закрепленное веками, не может быть в одночасье расторгнуто. В Приморье и сейчас приезжает много украинских переселенцев, диаспора им помогает. Очень большую работу в этом отношении проводит центр миграции.

— Какие национальные объединения у нас наиболее активны, в каких районах?

— Весь Приморский край активен. Очень активна Находка, там татаро-башкирская организация "Туган Тел", которая выиграла федеральный грант на программу "Этностиль Приморья". Сейчас в рамках Конгресса народов мы целую дискуссионную площадку выделяем для этого проекта. Все-таки Приморский край специфичный, собран из разных народов. Есть старая легенда: когда создавался Приморский край, не хватило природного ресурса Господу, и он побросал сюда всего понемногу: южные растения, северные, зверей также пустил и южных, и северных. Так же разнообразны и народы, которые здесь проживают. Этот синтез, новое качество, новая синергия, соучастие всех народностей создает многообразие здесь, и оно, при этом, нуждается в трансляции. Мы в рамках Конгресса ищем этнобренд для Приморского края.

— Что это значит?

— Ищем новые образы для приморских сувениров. Для туристов есть открытки про Владивосток, про Приморский край, фигуры морячков, рыбок… Мастера могут изготовить и сувениры в русской традиции – ложки, например, но они будут такие же, как в Суздале или Москве, а нам хочется отразить наш край. Сейчас наши мастера декоративного творчества стремятся реализовать эту идею, и мы обсудим ее на дискуссионной площадке. На выставке Конгресса народов проходит конкурс декоративно-прикладного творчества. В прошлом году на нем победил представитель коренного малочисленного народа, который сделал прекрасные работы, фигурки удэгейцев. Но весь край-то многонациональный, и надо это отразить в сувенирах.

— Как обычно проходит Конгресс народов?

— Это многосоставное мероприятие, где помимо концерта, есть еще площадки, где мы обсуждаем проблемы движения многонационального приморского сообщества в области развития дружбы, согласия и взаимопонимания. Будет "Этностиль", еще будет площадка, посвященная социальной адаптации мигрантов в контексте трудовых ресурсов Приморья. Еще будет площадка по межнациональному общению школьников. Нужно наладить взаимодействие с департаментом образования, чтобы создать и реализовать этноуроки в школах. Очень хорошо в этом плане работает гимназия № 2 города Владивостока, они проводят конкурсы национальных костюмов, танцев. Еще мы работаем с молодежью. В январе мы зарегистрировали Молодежную ассамблею народов Приморского края, она возникла на основе нашего предыдущего краевого гранта, посвященного молодежной среде. В рамках этого гранта мы провели семинар, потом сформировали ассамблею и сейчас хотим продолжить эту работу. Молодежь начинает активно в этом участвовать, студенчество: в ДВФУ сейчас учатся представители 66 стран, там ежегодно проводится многонациональный праздник. Наша молодежь из ассамблеи устраивает встречи с иностраными студентами, создают экскурсионные маршруты для прогулок. Но самостоятельную детальность пока не развили. Надо подумать, как они будут впитывать то, что уже есть. Когда распался Советский Союз, связь многонациональная потерялась. Надо обеспечить ее преемственность, которая может быть достигнута только через студентов и школьников.

— Расскажите подробнее о грантовой поддержке Конгресса и деятельности Ассамблеи народов Приморья.

— Конгресс – это конкурсная программа департамента внутренней политики, а наш грант, который мы сейчас реализуем при краевой поддержке, называется "Диалог народов, укрепление межнационального согласия в Приморском крае через развитие эффективных форм работы ресурсного центра Ассамблеи Приморского края". В рамках этого гранта мы проводим семинары, ездим по краю, работаем с руководителями муниципальных учреждений, которые со своей стороны тоже общаются с национальными организациями, готовим методические материалы. Это планомерная работа ресурсного центра Ассамблеи, который в 2016 году выиграл президентский грант и не первый год уже получает грант краевой.

— В какие муниципалитетах вы побывали в этом году?

— У нас много было поездок, в том числе в Находку, Спасск, Лесозаводск, Уссурийск – это только те города, которые навскидку помню.

— Поговорим о планах Ассамблеи и национальных диаспор на ближайшее будущее?

— По календарю, ближайший праздник – славянский Покров, а в декабре мы уже готовимся к череде новогодних событий и там по разным календарям – разный график. У восточных народов Лунный календарь – например, ассоциация корейцев каждый год проводит Новый год по Лунному календарю и приглашает представителей разных национальностей. У нас диаспоры не проводят свои праздники по отдельности, мы все в них участвуем.

— Китайская диаспора есть у нас, которая заявляет о себе в Ассамблее?

— Мы много раз приглашали китайских и вьетнамских представителей сюда, на наши встречи. Но у них есть проблема в самоорганизации – они не могут создать зарегистрированный орган. Вьетнамцы регулярно участвуют в наших праздниках, им очень нравится, они любят поделиться красотой своей культуры. Но организоваться они не могут — и китайцы, и вьетнамцы. Им не хватает какого-то координатора.

— Какова в целом стратегия предстоящего Конгресса?

— Часть мероприятий пройдет в Дальневосточном отделении Российской Академии наук (ДВО РАН). Так сложилось, что в состав Совета Ассамблеи входят люди высокообразованные. Я – доктор наук, Галина Геннадьевна Ермак – кандидат наук, она входит в историю Академии наук как один из лидеров сектора, в Совете она заместитель председателя. Регулярно Институт истории археологии и этнографии принимает участие в наших мероприятиях. Готовится конференция, которая посвящена 80-летию Приморского края. В Доме ученых ДВО РАН будет проводиться конкурс работников сферы государственной национальной политики на территории Приморского края. Работники муниципалитетов края должны показать свой опыт по взаимодействию с национальными организациями. Этот конкурс проводится уже много лет под эгидой департамента внутренней политики. Цель мероприятия — укрепить связи между департаментом внутренней политики и муниципалитетами, и мы, Ассамблея, непосредственно участвуем в этом. Сейчас еще идет работа над наполнением площадок Конгресса. Мы еще не знаем, кто конкретно выступит по каждому поводу.

— Какие издательские проекты у Ассамблеи?

— Мы готовим сборник методических материалов межнациональных культурных мероприятий. Он должен вот-вот появиться. С издательством договор заключили, сейчас проработали часть материала, я жду от коллег дополнений. В рамках издательской деятельности я готовлю к изданию материал по конференции "Россия – Китай. Диалог народов, стран, соседей". Издательской деятельностью я занимаюсь регулярно, у меня уже вышло 10 сборников, которые посвящены культуре Тихоокеанского побережья. Кроме того, в Приморье регулярно выходит межнациональная газета "Утро Востока" — ее изданием занимается Ассоциация корейских организаций Приморского края и ее руководитель Валентин Пак. Такое периодическое издание – единственное в крае.

— Вы можете сказать, что работа Ассамблеи приносит благодарные плоды?

— Сотворчество, которое у нас сформировалось очень давно, любовь к приморской земле характеризует все наше многонациональное сообщество. Та работа, которую мы ведем, благодатна, я чувствую отдачу от работы. В Приморье не возникает межнациональных конфликтов. Я надеюсь, что развитие Приморского края как нового культурного центра продолжится, появится Дом дружбы — мы над этим работаем с самого начала становления Ассамблеи. Была сформирован концепция Дома, сейчас вроде бы есть вариант здания для него, но это самый больной вопрос, и он завис в воздухе. Есть рекомендательное решение Президента РФ с 2012 года создавать Дома дружбы, их в России уже 170, а Приморский край, где проживают 158 народов и 70 национальных организаций входит в Ассамблею, до сих пор его не имеет.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.