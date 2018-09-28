Администрация Приморья со слезами на глазах провожала Андрея Тарасенко

Андрей Тарасенко отметил, что свой пост покидает с теплыми чувствами. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Выступление экс-главы региона приморцы сопроводили долгими и бурными овациями

28 сентября, PrimaMedia. Сотрудники администрации Приморского края не смогли сдержать слез, когда Андрей Тарасенко произносил речь на представлении нового врио главы региона Олега Кожемяко. После этого официального мероприятия уже бывший врио губернатора Приморья, которого самого представляли таким же образом меньше года назад, непринужденно общался со своими бывшими подчиненными и фотографировался на прощание. Как он сам заявил журналистам, свой пост он покидает с теплыми чувствами, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 28 сентября, полпред президента РФ в ДФО зачитал приказ президента РФ, в котором говорилось, что Андрей Тарасенко освобождается от должности врио главы региона. Теперь этот пост занял экс-губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. В своей приветственной речи Андрей Тарасенко подчеркнул, что нового врио ожидает много работы.

— Спасибо за то, что поддержали, работы здесь много. Олега Николаевича я знаю давно, мы дружим уже лет 20ть и хочу сказать, вот что здесь не отнимать – так это работы. В Приморском крае ее очень много и нужно сделать из Приморья действительно достойный, хороший, процветающий регион, — заявил Андрей Тарасенко.

Стоит отметить, что его слова публика приняла бурными овациями, а некоторые сотрудники администрации края не смогли сдержать слез во время его речи.

Кстати, во время общения с прессой Андрей Тарасенко отметил, что покидает край с теплым сердцем, но о своих планах пока не расскажет.

— О дальнейших планах пока говорить не буду, это небольшой секрет. Этот пост я покидаю с приятными чувствами, что-то сделал. Вы знаете, год пахал здесь. Нужно было быстро и очень много сделать, поэтому работал тоже очень много. У меня такой работы не было даже на подводных лодках, — отметил бывший исполняющий обязанности главы Приморского края.

Кстати, на вопрос журналистов, будет ли бывший врио главы региона посещать Приморье, Андрей Тарасенко ответил, что да, посещать будет, так как его деятельность всегда будет связана с портами.

Ранее СМИ писали о том, что возможным местом работы бывшего врио губернатора Приморья может стать Минтранс, где не так давно освободились две должности заместителя министра.