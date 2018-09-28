Как на ладони: дознаватели МВД получат доступ к банковской тайне

Сотрудник МВД. Фото: ИА PrimaMedia

Прежде они могли это сделать лишь при наличии судебного решения

28 сентября, PrimaMedia. Разработка законопроекта о доступе дознавателей к банковской тайне во внесудебном порядке началась в МВД. Прежде они могли это сделать лишь при наличии судебного решения, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Интерфакса", в настоящее время только следователь с согласия руководителя следственного органа может получать справки по операциям и счетам юрлиц и ИП, а также по операциям и вкладам физлиц. Теперь МВД предлагает включить в перечень должностных лиц, имеющих право на такие допросы и дознавателя. К подследственности дознавателя относятся также преступления, связанные с движением денежных средств по счетам граждан и юрлиц, но прежде для получения информации требовалось судебное решение.

По данным территориальных органов МВД в 2017 году в производстве дознавателей находилось почти 47 тысяч уголовных дел о таких преступлениях, за 7 месяцев этого года — около 26 тысяч.

"Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию", — отмечают авторы законопроекта.

С этим связан низкий процент возмещаемости ущерба по обозначенной категории деяний (за 7 месяцев 2018 года он составил только 14,8%, в 2017 году — 15,7%).