«Примсоцбанк» вошел в топ-20 российских банков по рентабельности и эффективности

Соотношение прибыли к активам составило 1,27%, а показатель рентабельности капитала — 9,9%

28 сентября, PrimaMedia. "Примсоцбанк" занял 16 и 14 места в рейтингах самых эффективных и рентабельных банков России в первом полугодии 2018 года, составленных газетой Коммерсантъ. Соотношение прибыли к активам составило 1,27%, а показатель рентабельности капитала — 9,9%. По сравнению с аналогичными рейтингами прошлого года, банк поднялся в рейтингах на 2 и 5 позиций соответственно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе "Примсоцбанка".

"Показатели рентабельности активов и собственного капитала свидетельствуют о высокой эффективности деятельности банка. "Примсоцбанк" стабильно показывает результаты лучше, чем в целом по банковскому сектору, что отражается на росте/усилении рыночных позиций банка, — комментирует рейтинг заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Владимир Потапов. — Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно улучшаем свои продукты, минимизируем возможные риски, совершенствуем уровень сервиса и внутренние бизнес-процессы, что позволяет нам более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и обеспечивать устойчивое развитие банка.

"Примсоцбанк" регулярно занимает высокие позиции среди топ-100 крупнейших российских банков. По рейтингу надежности Forbes от 22 марта 2018 года банк находится на 42 позиции среди самых надёжных российских банков . 22 мая 2018 года по данным российского рейтингового агентства "Эксперт РА" банку был подтвержден высокий рейтинг кредитоспособности "RuBBB+". 7 сентября Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг банка в иностранной валюте до уровня "BB-" со стабильным прогнозом.