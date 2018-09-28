Общество. 13:15

«Примсоцбанк» вошел в топ-20 российских банков по рентабельности и эффективности

Соотношение прибыли к активам составило 1,27%, а показатель рентабельности капитала — 9,9%

28 сентября, PrimaMedia. "Примсоцбанк" занял 16 и 14 места в рейтингах самых эффективных и рентабельных банков России в первом полугодии 2018 года, составленных газетой Коммерсантъ. Соотношение прибыли к активам составило 1,27%, а показатель рентабельности капитала — 9,9%. По сравнению с аналогичными рейтингами прошлого года, банк поднялся в рейтингах на 2 и 5 позиций соответственно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе "Примсоцбанка".

"Показатели рентабельности активов и собственного капитала свидетельствуют о высокой эффективности деятельности банка. "Примсоцбанк" стабильно показывает результаты лучше, чем в целом по банковскому сектору, что отражается на росте/усилении рыночных позиций банка, — комментирует рейтинг заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Владимир Потапов. — Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно улучшаем свои продукты, минимизируем возможные риски, совершенствуем уровень сервиса и внутренние бизнес-процессы, что позволяет нам более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и обеспечивать устойчивое развитие банка.

"Примсоцбанк" регулярно занимает высокие позиции среди топ-100 крупнейших российских банков. По рейтингу надежности Forbes от 22 марта 2018 года банк находится на 42 позиции среди самых надёжных российских банков . 22 мая 2018 года по данным российского рейтингового агентства "Эксперт РА" банку был подтвержден высокий рейтинг кредитоспособности "RuBBB+". 7 сентября Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг банка в иностранной валюте до уровня "BB-" со стабильным прогнозом.

Комментарии
ПримСоцБанк рейтинг компаний банки финансовые

«Примсоцбанк» расскажет приморскому бизнесу, как получить кредит со ставкой 6,5% годовых

21 сентября, 10:00

«Примсоцбанк» выступил партнёром международного круглого стола в Харбине

19 сентября, 18:15
«Сколково» на Русском MeetUp: познание Дао, познание данных и тренды IT-образования
«Я искренне рад вернуться домой»: Юрий Трутнев представил нового врио главы Приморья

10:30

Поселок Терней в Приморье остался без АЗС, до ближайшей около 50 км

09:00

ДНС опять попал в Forbes

27 сентября, 21:25

Голливудские звезды признались Владивостоку в любви на закрытии "Меридианов Тихого"

27 сентября, 18:45

Экс-руководителю «Примводоканала» вынесли приговор – 2 года и 8 месяцев

27 сентября, 13:40

Новый год "перенесут" с центральной площади Владивостока на Спортивную набережную
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia