Налоговая служба озвучила важную информацию для собственников имущества во Владивостоке. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Во многих субъектах Российской Федерации принят новый порядок расчета налога на имущество по кадастровой стоимости

28 сентября, PrimaMedia. Новый порядок расчета налога на имущество по кадастровой стоимости принят во многих субъектах Российской Федерации. ИФНС России по Ленинскому району Владивостока озвучила важную информацию для собственников имущества, сообщает ИА PrimaMedia.

При исчислении налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости имущества, применяются вычеты в виде уменьшения кадастровой стоимости на 20 кв. метров по квартире, 10 кв. метров — комната, 50 кв. метров — дом.

В Приморском крае расчет налога с кадастровой стоимости не введен. Для Приморья налоговой базой для расчета имущественного налога для физических лиц по-прежнему остается стоимость, полученная при инвентаризации объектов недвижимости. За 2017 год налог на имущество исчислен от инвентаризационной стоимости по состоянию на 01.01.2013 года и умножен на коэффициент дефлятор 1,425.

Налог на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости, будет исчислен собственникам объектов с года введения в Приморском крае такого нового порядка исчисления налога.

Любой налогоплательщик может самостоятельно рассчитать налог на имущество физических лиц, воспользовавшись сервисом на сайте ФНС России "Налоговый калькулятор – Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц" https://www.nalog.ru/rn25/service/nalog_calc/.

В соответствии с Налоговым кодексом льготы по налогу на имущество предоставляются 15 категориям физических лиц, в том числе, инвалидам I и II группы, пенсионерам и другим категориям. Дополнительные льготы устанавливаются нормативными правовыми актами органов муниципальных образований.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот по всем имущественным налогам можно, обратившись к сервису на сайте ФНС России "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

Важно знать, что льгота предоставляется только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома, хозпостройка менее 50 кв. метров, гараж или машино-место) по выбору налогоплательщика, вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Если у льготника пенсионера, например, две квартиры, то он представляет в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года уведомление о выбранной квартире, в отношении которой он хочет получить льготу.

До 1 ноября 2018 года можно подать уведомление о выбранном объекте для того, чтобы налоговый орган учел это при расчете налога на имущество в 2019 году за 2018 год.

Если в 2017 году уведомление о выбранном объекте для расчета налога за 2017 год льготником не представлено, то льгота обязательно самостоятельно представляется налоговым органом по тому объекту, по которому исчислена наибольшая сумма налога на имущество.

За 2017 год налоговые платежи, рассчитанные с учетом имеющихся льгот, направляются налогоплательщикам почтовым отправлением. Физические лица, имеющие доступ к электронному сервису на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", получают налоговые уведомления на уплату налогов только в электронной форме. Уведомления им по почте на бумажном носителе не направляются.

За 2017 год уплата налогов производится не позднее 3 декабря 2018 года. Аналогично предоставляется вычет по земельному налогу в размере 600 кв. метров в отношении одного земельного участка для восьми категорий граждан, в том числе инвалидам I и II группы, пенсионерам (п.5 ст. 391 НК РФ).

В случае если физлицо, имеющее право на льготы по имущественным налогам или вычет по земельному налогу, ранее пользовалось налоговыми льготами, в т.ч. по другим налогам (например, инвалид I группы был освобожден от транспортного налога, или пенсионер использовал льготу по НИФЛ и т.п.), то льгота и вычет будет применяться автоматически на основании имеющихся у налогового органа сведений, без необходимости дополнительных обращений (заявлений, уведомлений) от налогоплательщика.

Для тех, кто с налогового периода 2018 года впервые получит право на вычет и ранее не пользовался налоговыми льготами (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы по форме.