"Маринист": c высоты положения. Фото: ООО "Ареал-Недвижимость"

Все четыре башни первого жилого комплекса бизнес-класса в центре Владивостока вышли на проектную высоту

28 сентября, PrimaMedia. 11 апреля 2017 года на Фонтанной, 3 во Владивостоке начались работы по устройству котлована для будущего ЖК "Маринист" – первого жилого комплекса бизнес-класса в историческом центре города. Уже 7 сентября здесь заканчивали закладывать фундаменты корпусов. А сегодня, ровно год спустя, застройщик, компания "Ареал-Недвижимость", сообщил о завершении монолитных работ на всех четырех башнях. Профиль морского фасада Владивостока обрел свои окончательные очертания – и, заметим, в рекордные сроки, сообщает ИА PrimaMedia.

Строительство ведется непрерывно, сразу в нескольких башнях. Так, в первом корпусе уже произведена стяжка полов, завершена кладка межквартирных перегородок, выполнена поквартирная разводка систем отопления и водоснабжения, ввод электричества и слаботочных сетей под телевидение, домофоны, охранно-пожарную сигнализацию и так далее. Готовятся к монтажу лифты, начался монтаж фасадных кассет и панорамного остекления.

В других трех корпусах пока что монтируются алюминиевые конструкции витражей, завершается утепление фасадов, ведутся работы по инженерным сетям.

Движется и обустройство одного из наиболее интересных элементов жилого комплекса. Внутренний "двор без машин" – с яркими детскими площадками, комфортными местами для отдыха, зелеными насаждениями – расположится на эксплуатируемой кровле стилобатной части "Мариниста", то есть над подземными автостоянками и техническими помещениями. Поэтому процесс подготовки кровли "под двор" довольно сложен. Строители уже уложили слой так называемой "разуклонки" – специального материала переменной толщины, который формирует уклон на внешне плоской поверхности; это необходимо, чтобы влага не скапливалась на кровле, а уходила естественным путем, в подготовленные водостоки ливневой канализации. Затем добавились геотекстиль, мембраны гидроизоляции, утеплитель и дренажный слой; завершит же эту "слоеную" конструкцию разгрузочная бетонная плита, на которой и будет выполняться благоустройство придомовой территории.

Проект близится к завершению, непроданных квартир остается все меньше, цены на предложения "Мариниста" растут, радуя ранних покупателей квартир и мотивируя только что решивших присоединиться. Присоединиться к этой уникальной истории любви к морю, городу и комфорту.

Получить исчерпывающую информацию можно на сайте ЖК "Маринист" или по телефону +7 (423) 202-53-00.