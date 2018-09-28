Что изменится для россиян с 1 октября

Октябрь. Фото: ИА PrimaMedia

Законодательные новации коснутся молодоженов, пенсионеров, предпринимателей и застройщиков с чиновниками

28 сентября, PrimaMedia. Новые изменения в российском законодательстве вступят в силу в октябре. Они затронут молодоженов, пенсионеров, предпринимателей, а также увеличат некоторые из действующих штрафов, сообщает ИА Primamedia.

Горько! Можно будет самостоятельно выбрать дату свадьбы

По информации "Известий", изменяются правила регистрации брака. Согласно им жених и невеста смогут выбирать дату бракосочетания самостоятельно. Это можно будет сделать не раньше чем через месяц и не позже чем через год после даты подачи заявления. Дату можно выбрать через портал госуслуг. Внезапная беременность позволит бракосочетаться ранее месячного срока.

Застройщиков и чиновников накажут за несвоевременное внесение информации в ЕИСЖС

При несвоевременном внесение информации о долевом строительстве в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) как застройщикам, так и чиновникам, грозит административная ответственность. В систему необходимо вносить информацию о проектах, связанных с привлечением средств дольщиков, сведения, касающиеся наличия разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и деятельности застройщика в целом.

Чиновникам придется поплатиться на 15–30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 50 до 200 тысяч. При повторном нарушении должностные лица должны будут выложить от 40 до 80 тысяч рублей, также им грозит дисквалификация на срок от года до трех лет. Юридическим лицам в этом случае нужно будет заплатить от 200 до 400 тысяч рублей От 50 до 100 тысяч придется заплатить чиновнику за выдачу необоснованных заключений по документам, связанным с проектами долевого строительства.

Компании будут пересчитывать предпенсионеров ежеквартально

Компании, где работают лица предпенсионного возраста, будут ежеквартально отчитываться об их наличии. Требование затронет только компании, сотрудники которых достигли необходимого для выхода на пенсию возраста, но еще не оформили свой пенсионный статус. Оформлять отчеты на работающих пенсионеров не придется.

Интернет-провайдеры будут 30 суток хранить все наши электронные письма и переписку в мессенджерах

Очередное требование из пакета Яровой коснется интернет-провайдеров. Они должны будут в течение 30 суток хранить все переданные пользователям сообщения (переданные через интернет, электронную почту и в мессенджерах). Поставщики сотовой связи обязаны это делать еще с июля.

Вырастут штрафы за нарушения техники безопасности

Нарушения, связанные с техникой безопасности на опасных производственных объектах, при причинении тяжкого вреда здоровью или крупного ущерба, доведут до штрафа. Раньше его размер, предусмотренный УК РФ, составлял до 80 тысяч рублей или должен был соответствовать зарплате гражданина за полгода, то теперь заплатить придется до 400 тысяч рублей или сумму, эквивалентную зарплате за полтора года (18 месяцев). Вариант с тюремным сроком до трех лет и запретом на занятия определенными видами деятельности остался прежним.

Юрлицам будет проще зарегистрироваться

Порядок госрегистрации юрлиц будет упрощен. При отказе в регистрации из-за неверного оформления заявки или недостающих документов просителю дадут три месяца на исправление недочетов. Успевшим переподать документы в этот срок, можно будет не оплачивать повторно государственную пошлину (четыре тысячи рублей) и не предоставлять документов, которые уже были поданы и остались у регистрирующего органа.

Чтобы принять участие в процессе госзакупок, теперь придется завести специальный счет — необходимую сумму на нем банк заблокирует еще во время участия в торгах. Открыть такой счет можно только в кредитно-финансовых организациях, рекомендованных правительством.