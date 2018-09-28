Дума Хасанского района не может начать работу, депутаты жалуются в прокуратуру Приморья

Хасанский район, Славянка, стела. Фото: из архива ИА PrimaMedia

В своем обращении народные избранники также просят проверить законность назначение на должность нынешнего врио главы муниципального района

28 сентября, PrimaMedia. С жалобой на имя и.о. прокурора Приморского края Вячеслава Шайбекова обратилась группа депутатов вновь избранного созыва Думы Хасанского муниципального района. Народные избранники просят провести проверку в отношении соблюдения права избранного состава депутатов на проведение первого заседания, дату которого трижды откладывал врио главы Хасанского муниципального района Валерий Алпатов, а также провести проверку законности возложения на него обязанностей врио главы района, сообщает ИА PrimaMedia.

Хронология событий, согласно тексту письма депутатов в прокуратуру Приморья (копия письма, подписанного четырьмя депутатами, имеется в распоряжении редакции) выглядит следующим образом. 9 сентября, в Единый день голосования состоялись выборы в Думу Хасанского муниципального района, в результате которых были избраны 25 депутатов. Первое заседание думы, которое, согласно Уставу Хасанского муниципального района, должно было пройти не позднее 30-ти дней после избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов, врио главы района назначил на 20 сентября. Однако затем он перенес эту дату на 25 сентября, а позже на 4 октября. Как уверяют авторы письма в прокуратуру, никаких обоснований такого решения депутатам представлено не было.

"Несмотря на многочисленные требования депутатов осуществить созыв Думы и обеспечить начало работы представительного органа местного самоуправления, Алпатов В.Ф. игнорирует законные требования и ущемляет права легитимно и законно избранных народных депутатов. Полагаем, что имеет место незаконное вмешательство исполнительного органа муниципальной власти в работу представительного органа и воспрепятствование осуществлению волеизъявления жителей Хасанского района, выразившееся в избрании состава Думы", — говорится в письме.

При этом его авторы обращают внимание и.о. прокурора Приморья на то, что, согласно регламенту Думы Хасанского муниципального района этот представительный орган созывается главой района не позднее чем в двухнедельный срок после избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. Противоречия в Уставе района и регламенте Думы налицо. Почему так вышло, по всей видимости, также придется разбираться прокуратуре.

Так или иначе, "избранные депутаты Думы района опасаются, — говорится в письме, — что своими действиями Алпатов В.Ф. планирует подорвать легитимность депутатского корпуса и создать основания для роспуска Думы района. В соответствии с Уставом района, если Дума не соберется в течение месяца со дня избрания, она подлежит роспуску 9 октября 2018 г.".

Излагая свою версию систематического переноса сроков созыва первого заседания думы, депутаты, обратившиеся в прокуратуру, приходят к выводу, что делается это умышленно, с целью формирования думы, лояльной врио главы района и блоку кандидатов, "спонсируемых", как говорится в письме, известным хасанским предпринимателем Виктором Кривулиным.

"Понимая, что возможности для давления на народных избранников у них ограничены, Алпатов В.Ф. и Кривулин В.С. планируют роспуск нового состава Думы для избрания нового депутатского корпуса", — утверждают авторы обращения в прокуратуру Приморья.

По их мнению, краевая прокуратура также должна провести проверку законности возложения обязанностей врио главы района на Валерия Алпатова.

"02.04.2018 г. временно исполняющей обязанности главы Хасанского муниципального района И.В. Старцевой приняты в один день 2 постановления: о назначении помощника главы Хасанского района В.Ф. Алпатова на вакантную должность заместителя главы муниципального района и постановление о возложении на него обязанностей главы района.

По поступившей к нам информации, на момент назначения на должность заместителя и возложения обязанностей главы, В.Ф. Алпатов не располагал уровнем допуска к государственной тайне, обязательным для исполнения обязанностей главы муниципального района и не имел возможности получить данный допуск за один день.

Также, в соответствии с Уставом района, врио главы Старцева И.В. не имела права назначать другого врио (Алпатова В.Ф.), так как исполняющий обязанности главы не обладает такими полномочиями в отличии от утвержденного думой главы района", — утверждается авторами письма.

Напомним, в свое время по предложению экс-врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в отставку ушли несколько глав муниципальных образований края: Андрей Горелов в Находке, Александр Зражевский в Партизанске, Александр Коваль в Арсеньеве. Свой пост покинул и Сергей Овчинников, возглавлявший Хасанский район. В случае с Овчинниковым экс-глава региона не скрывал своего критического отношения к нему. Ранее он попросил Сергея Овчинникова покинуть пост главы района. По одной версии, в связи с проблемами с водой в административном центре района – Славянке (кстати, глава Славянки, который, по идее, отвечает за городское поселение, при этом не пострадал).

По мнению самого Сергея Овчинникова, ситуация с Думой Хасанского района целиком на совести врио главы Валерия Алпатова, от которого зависит, когда будет назначать первое заседание.

— Чем быстрее, тем лучше. Надо бюджет района на 2019 год формировать. Скорей всего, затяжка от Алпатова исходит. Третий раз дату переносит. Сейчас говорят, что на 28 сентября перенес, не знаю, насколько это правда. Он сам не разберется в своих действиях, вообще не понимает, что делать. Он вообще не понимает, куда он пришел. Это посторонний человек, который работает управленцем в администрации, — выразил свою точку зрения Сергей Овчинников.