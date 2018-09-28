Наводнение. Фото: Наталья Баграновская, ИА EAOmedia

Почти 116 млн рублей выплачено жителям Приморья, пострадавшим от паводка

Компенсации получили 7 745 семей

28 сентября, PrimaMedia. Жителям Приморья, пострадавшим от паводка в августе 2018 года, из краевого бюджета выплачено 115,9 млн рублей в качестве компенсаций. По данным на пятницу, 28 сентября, выплаты получили 7 745 семей, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте гражданской защиты Приморского края.

7 592 человека получили средства за утрату урожая на земельном участке, 1 213 жителей – разовую материальную помощь на восстановление поврежденного жилого дома. Размер этих выплат составляет по 10 тысяч рублей.

435 граждан получили финансовую помощь за частичную утрату имущества (по 50 тысяч рублей) и 61 семья – за полную утрату имущества (по 100 тысяч рублей).

Выплаты производятся в рамках государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края"

Работа 103 оценочных комиссий в районах Приморья продолжается.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Приморье продолжает действовать в границах 17 муниципальных образований: Уссурийского, Лесозаводского городских округов, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского, Ханкайского, Чугуевского, Пограничного и Кировского районов.

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