Работу с помощью службы занятости нашли в Приморье почти 700 пенсионеров

Почти 700 пенсионеров нашли работу с помощью службы занятости Приморья. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Показатель трудоустройства среди пенсионеров и граждан предпенсионного возраста составил более 40% от общего числа обратившихся

28 сентября, PrimaMedia. Более 1,7 тысячи соискателей пенсионного возраста обратились с начала года в центры занятости населения Приморья за помощью в трудоустройстве. Почти 700 из них уже нашли работу, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте труда и социального развития Приморского края.

"Это почти на 10% больше показателя на этот же период прошлого года", – прокомментировали специалисты.

Кроме содействия в трудоустройстве сотрудники краевого центра занятости населения предоставляют услуги по профессиональной ориентации и обучению, оказывают психологическую поддержку и помогают адаптироваться на рынке труда региона.

Одна из услуг центра – содействие самозанятости такой категории граждан. Из 46 пенсионеров, которые обратились по вопросам открытия бизнеса, четверо уже зарегистрировали предпринимательскую деятельность и получили финансовую помощь на открытие своего дела.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, пенсионеры – те соискатели, которые нуждаются в особом подходе сотрудников центров занятости.

"Учитывая тенденции в законодательстве, мы ведем интенсивную работу по содействию в трудоустройстве, разъясняем, чем можем помочь людям пенсионного возраста и тем, кто потерял работу за пару лет до выхода на заслуженный отдых", – отмечает глава ведомства.

Сотрудники центров занятости помогут каждому обратившемуся, правильно сориентируют в реалиях рынка труда, окажут психологическую поддержку, а в случае необходимости предложат переобучиться востребованной специальности.

Напомним, что в Приморье разработан комплекс мер, направленных на содействие занятости граждан предпенсионного возраста.

"Сложившиеся стереотипы, как со стороны работодателей, так и со стороны самих граждан, создают определенные барьеры к трудоустройству этой категории безработных", – считает вице-губернатор Павел Серебряков.

Он подчеркивает: обеспечение трудовых прав граждан вне зависимости от возраста – приоритетная задача службы занятости региона.