Лучшие специалисты «Яндекс» поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга

Русско-азиатская бизнес-школа "РОСТ". Фото: предоставлено оргкомитетом

Русско-азиатская бизнес-школа «РОСТ» стартует 23-24 октября в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке

28 сентября, PrimaMedia. Больше 1 тысячи предпринимателей со всего Дальнего Востока и Азии в рамках русско-азиатской бизнес-школы "РОСТ" пройдут обучение по пяти образовательным блокам – команда и персонал, финансы, продажи и маркетинг, новые рынки, стратегия и бизнес процессы. Среди спикеров и организаторов блока "Продажи и маркетинг" — известный бизнес-тренер Мария Югай и шесть специалистов компании "Яндекс", которые откроют всю правду о нюансах современного продвижения в интернете, сообщает ИА PrimaMedia.

Из Москвы на бизнес-школу "РОСТ" прилетят мастера своего дела:

директор по стратегическому развитию "Яндекс" Евгений Ломизе,

руководитель маркетинга продуктов "Яндекс" Директ Дарья Ишимова,

директор по продажам малому и среднему бизнесу Наталья Ковалева,

руководитель проектов Антон Кузнецов,

руководитель службы по работе и агентствами Михаил Дрокин и старший менеджер по работе с агентствами Юлия Шугаева.



Русско-азиатская бизнес-школа "РОСТ". Фото: предоставлено оргкомитетом

Как меняется рынок интернет-рекламы России? Как найти больше клиентов в интернете? Как построить эффективную систему продаж и правильно организовать клиентский сервис? Как получить множество инсайтов о своих клиентах? На эти и другие вопросы эксперты "Яндекс" подробно ответят на своих выступлениях.

"Сейчас многие говорят о беспилотном маркетинге, — рассказывает в одном из видеоинтервью директор по стратегическому развитию "Яндекс" Евгений Ломизе. – Что это такое? Мы видим автоматизацию многих рутинных вещей – закупок, медиапланирования, выкупа аудитории, креативов, подбора динамических креативов под пользователя и много другого.

Основные компетенции современных маркетологов автоматизируются прямо сейчас. Значит ли это, что вскоре маркетинг станет совсем автоматическим? На самом деле, роль маркетолога никуда не денется. Только он может выяснить и сформулировать цели рекламодателя, которые должны быть достигнуты в ходе рекламной кампании, и грамотно передать эти цели в автоматизированные системы. Он будет рассчитывать, как получить максимальный возврат от инвестиций в рекламу. Ручная работа уходит, но "капитан на мостике" остается".



Русско-азиатская бизнес-школа "РОСТ". Фото: предоставлено оргкомитетом

Отметим, что эксперты компании "Яндекс" далеко не единственные выступающие на Школе "РОСТ" во Владивостоке.

Среди спикеров других направлений уже подтвердились: Sascha Stokic (региональный директор SUBWAY Европа), Эдвард Рэй (Havana Trading company), Сергей Радюшкин (Сбербанк Приморье), Анна Цфасман (основатель и генеральный директор сети кофеен "Даблби"), Андрей Леушев (президент Farzoom), Наталья Толстая (управляющий партнер Amplua, интегратор по HR-технологиям) и многие другие.

В рамках бизнес-школы "РОСТ" также пройдут выставки франшиз и производителей Приморского края.



Русско-азиатская бизнес-школа "РОСТ". Фото: предоставлено оргкомитетом

Подробнее ознакомиться с преимуществами и спикерами Школы, а также приобрести билет можно на сайте asiarost.com.

Организаторами бизнес-школы "РОСТ" выступили – РМОО "Клуб молодых предпринимателей" совместно с Приморским отделением ООО МСП "ОПОРА РОССИИ" и Дальневосточным Федеральным университетом при поддержке администрации Приморского края.