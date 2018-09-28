Деньги. Фото: ИА Primamedia

Плакали ваши баллы: пенсионная формула действовавшая с 2015 года может быть отменена

Пока что определено, что к 2025 году для получения пенсии по старости нужно будет иметь 15 лет стажа и 30 баллов

28 сентября, PrimaMedia. Формула расчета страховых пенсий будет изменена. Это следует из одобренных правительством "Основных направлений деятельности" до 2024 года, сообщает ИА Primamedia.

По информации "Ведомостей", в документе говорится, что власти намерены улучшить "основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия". По словам одного из собеседников издания, подразумевается отмена действующей в России с 2015 года балльной пенсионной формулы.

Помимо пенсионного возраста для получения страховой пенсии необходимо накопление трудового стажа и определенного количества пенсионных баллов. Баллы, стоимость которых ежегодно определяется и индексируется правительством, конвертируются в рубли, к полученной сумме прибавляется фиксированная выплата. По данным ПФР, на 1 января 2018 года пенсионный балл составлял 81,49 рублей, фиксированная выплата — 4982,9 руб. Сейчас для получения страховых выплат по старости требуется отработать девять лет и получить 13,8 пенсионного балла. К 2025 году эти требования увеличатся до 15 лет и 30 баллов.

Комментарии
пенсия

Минимальный размер пенсии в 40% от прежнего заработка гарантирует международная Конвенция

07:35

Госдума РФ одобрила пенсионную реформу в основном чтении

27 сентября, 07:25
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia