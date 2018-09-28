Плакали ваши баллы: пенсионная формула действовавшая с 2015 года может быть отменена

Деньги. Фото: ИА Primamedia

Пока что определено, что к 2025 году для получения пенсии по старости нужно будет иметь 15 лет стажа и 30 баллов

28 сентября, PrimaMedia. Формула расчета страховых пенсий будет изменена. Это следует из одобренных правительством "Основных направлений деятельности" до 2024 года, сообщает ИА Primamedia.

По информации "Ведомостей", в документе говорится, что власти намерены улучшить "основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия". По словам одного из собеседников издания, подразумевается отмена действующей в России с 2015 года балльной пенсионной формулы.

Помимо пенсионного возраста для получения страховой пенсии необходимо накопление трудового стажа и определенного количества пенсионных баллов. Баллы, стоимость которых ежегодно определяется и индексируется правительством, конвертируются в рубли, к полученной сумме прибавляется фиксированная выплата. По данным ПФР, на 1 января 2018 года пенсионный балл составлял 81,49 рублей, фиксированная выплата — 4982,9 руб. Сейчас для получения страховых выплат по старости требуется отработать девять лет и получить 13,8 пенсионного балла. К 2025 году эти требования увеличатся до 15 лет и 30 баллов.